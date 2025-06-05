В Тюмени заморозили строительство четырехэтажного ТЦ

В Тюмени приостановили строительство четырехэтажного торгового центра, расположенного на Мысу. Об этом стало известно журналистам. Здание, расположенное по улице Малиновского, стоит заброшенным уже около 16 лет.
«Приказом от 18 сентября 2017 года застройщиком ООО „Натали-С “ принято решение о консервации объекта. Информация о возобновлении строительства объекта в Главное управление строительства не поступала», — передают корреспонденты РБК Тюмень со ссылкой на ГУС по Тюменской области.
Корреспондент агентства пытался связаться представителем застройщика ООО «Натали-С». Однако по имеющимся в распоряжении редакции номерам никто не ответил.
Ранее сообщалось, что в долгострое на Мысу появится четырехэтажный торговый центр. Объект находится в запустении уже около 15 лет. Изначально его строили как рынок.
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