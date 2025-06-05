05 июня 2025

Суд избрал меру пресечения мужчине, который снимал пытки девушки в Карпинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд удовлетворил ходатайство следователя
Суд удовлетворил ходатайство следователя Фото:
новость из сюжета
В Карпинске издевались над девушкой, она покончила с собой

Карпинский городской суд (Свердловская область) отправил под домашний арест Виталия Герасимова, который снимал на видео издевательства над 24-летней Анастасией Поляковой, найденной мертвой в водоеме. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя, Герасимову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок по 4 августа 2025 года включительно», — пояснили там. Его обвинили по ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов).

Наталью Бродовикову, которая избила девушку и помочилась на нее, отправили под домашний арест до 22 июля. Ей вменили статью о развратных действиях (ч. 1 ст. 135 УК РФ).

Жуткая история произошла в Карпинске в конце мая. Анастасию Полякову жестоко избили, а потом ей на лицо помочилась Наталья Бродовикова. Она это сделала, мстя за подругу Елену: та пожаловалась, что ее 12-летнему сыну Настя якобы показала грудь. Экзекуцию пьяная компания снимала на видео, которое быстро разлетелось среди горожан. Спустя несколько дней девушку нашли мертвой: предположительно, она покончила с собой.

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Карпинский городской суд (Свердловская область) отправил под домашний арест Виталия Герасимова, который снимал на видео издевательства над 24-летней Анастасией Поляковой, найденной мертвой в водоеме. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов. «Суд удовлетворил ходатайство следователя, Герасимову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок по 4 августа 2025 года включительно», — пояснили там. Его обвинили по ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Наталью Бродовикову, которая избила девушку и помочилась на нее, отправили под домашний арест до 22 июля. Ей вменили статью о развратных действиях (ч. 1 ст. 135 УК РФ). Жуткая история произошла в Карпинске в конце мая. Анастасию Полякову жестоко избили, а потом ей на лицо помочилась Наталья Бродовикова. Она это сделала, мстя за подругу Елену: та пожаловалась, что ее 12-летнему сыну Настя якобы показала грудь. Экзекуцию пьяная компания снимала на видео, которое быстро разлетелось среди горожан. Спустя несколько дней девушку нашли мертвой: предположительно, она покончила с собой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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