Вынесен приговор свердловскому тату-мастеру, который обманом вколол наркотик школьнице

Алапаевский городской суд (Свердловская область) вынес приговор 43-летнему тату-мастеру, который под видом обезболивающего вколол наркотик школьнице. Следующие 12 лет он проведет в колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года», — пояснили там. Осужденный также выплатит 40 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Его признали виновным по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств). При этом вину в полном объеме он признавать не стал.
Инцидент произошел 17 ноября 2024 года. Тогда две несовершеннолетние девочки пришли в квартиру к тату-мастеру на сеанс. Мужчина схватил руку одной из девочек и под видом обезболивающего ввел внутривенно инъекцию. Девочке стало резко плохо, и она обратилась за медпомощью.
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