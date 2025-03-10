Свердловский тату-мастер обманом вколол наркотик школьнице

В Алапаевске (Свердловская область) 42-летний тату-мастер под видом обезболивающего вколол наркотик школьнице, которая пришла к нему на сеанс. Несмотря на свой возраст, девочке удалось вырваться из квартиры. Информация об этом появилась в Telegram.
«Две несовершеннолетние девочки пришли к многоэтажному дому на Калинина, одна из которых зашла в квартиру к тату-мастеру, где мужчина обманом, против воли несовершеннолетней, ввел внутривенно в ее тело наркотическое вещество», — передает telegram-канал «Уральский Городовой». После того как девочка выбежала из квартиры, она самостоятельно обратилась за медпомощью.
Мужчина попал под уголовное дело по пункту «а» части третьей статьи 230 УК РФ (склонение несовершеннолетней к потреблению наркотических средств). На время следствия фигуранта отправили под стражу, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
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