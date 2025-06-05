05 июня 2025

В Челябинске ищут подрядчика для строительства метротрама под проспектом Победы

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Движение транспорта по проспекту Победы для строительства метро закрыли в апреле
Движение транспорта по проспекту Победы для строительства метро закрыли в апреле Фото:
новость из сюжета
Строительство метротрама в Челябинске

В Челябинске ищут подрядчиков для строительства тоннелей метротрама под улицей Каслинской и проспектом Победы в сторону северо-запада. Информация о тендере размещена на сайте госзакупок. 

«Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по проходке перегонных тоннелей от о.п. „Улица Каслинская“ до камеры съезда (ППТ) и камеры съезда (ЛПТ) на объекте: „Строительство линии скоростного транспорта в городе Челябинске. Линия „Север-Юг““, — говорится в техзадании. Информация размещена на сайте закупок. 

Заказчиком выступил «Моспроект-3». Стоимость закупок составляет 7,7 миллиарда рублей. Начальная стоимость работ от станции «Улица Каслинская» составляет 5,3 миллиарда рублей. Тоннель пройдет от пересечения Каслинской с Калинина до дома №24 по Каслинской. Работы должны начаться в ноябре этого года и завершиться в январе 2027 года. 

Тоннель от станции «Улица Косарева» оценен в 2,3 миллиарда рублей. Он пройдет от дома №46 по Каслинской и до дома №210 по проспекту Победы. Работы на объекте должны быть завершены в декабре 2026 года. 

Челябинской области ранее выделили дополнительно 15 миллиардов рублей на реализацию проекта метротрамвая, сообщили в пресс-службе правительства региона. Средства планировалось направить на строительство линии «Север-Юг» и приобретение трамвайных вагонов. 

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В Челябинске ищут подрядчиков для строительства тоннелей метротрама под улицей Каслинской и проспектом Победы в сторону северо-запада. Информация о тендере размещена на сайте госзакупок.  «Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по проходке перегонных тоннелей от о.п. „Улица Каслинская“ до камеры съезда (ППТ) и камеры съезда (ЛПТ) на объекте: „Строительство линии скоростного транспорта в городе Челябинске. Линия „Север-Юг““, — говорится в техзадании. Информация размещена на сайте закупок.  Заказчиком выступил «Моспроект-3». Стоимость закупок составляет 7,7 миллиарда рублей. Начальная стоимость работ от станции «Улица Каслинская» составляет 5,3 миллиарда рублей. Тоннель пройдет от пересечения Каслинской с Калинина до дома №24 по Каслинской. Работы должны начаться в ноябре этого года и завершиться в январе 2027 года.  Тоннель от станции «Улица Косарева» оценен в 2,3 миллиарда рублей. Он пройдет от дома №46 по Каслинской и до дома №210 по проспекту Победы. Работы на объекте должны быть завершены в декабре 2026 года.  Челябинской области ранее выделили дополнительно 15 миллиардов рублей на реализацию проекта метротрамвая, сообщили в пресс-службе правительства региона. Средства планировалось направить на строительство линии «Север-Юг» и приобретение трамвайных вагонов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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