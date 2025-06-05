В Челябинске ищут подрядчика для строительства метротрама под проспектом Победы

В Челябинске ищут подрядчиков для строительства тоннелей метротрама под улицей Каслинской и проспектом Победы в сторону северо-запада. Информация о тендере размещена на сайте госзакупок.
«Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по проходке перегонных тоннелей от о.п. „Улица Каслинская“ до камеры съезда (ППТ) и камеры съезда (ЛПТ) на объекте: „Строительство линии скоростного транспорта в городе Челябинске. Линия „Север-Юг““, — говорится в техзадании. Информация размещена на сайте закупок.
Заказчиком выступил «Моспроект-3». Стоимость закупок составляет 7,7 миллиарда рублей. Начальная стоимость работ от станции «Улица Каслинская» составляет 5,3 миллиарда рублей. Тоннель пройдет от пересечения Каслинской с Калинина до дома №24 по Каслинской. Работы должны начаться в ноябре этого года и завершиться в январе 2027 года.
Тоннель от станции «Улица Косарева» оценен в 2,3 миллиарда рублей. Он пройдет от дома №46 по Каслинской и до дома №210 по проспекту Победы. Работы на объекте должны быть завершены в декабре 2026 года.
Челябинской области ранее выделили дополнительно 15 миллиардов рублей на реализацию проекта метротрамвая, сообщили в пресс-службе правительства региона. Средства планировалось направить на строительство линии «Север-Юг» и приобретение трамвайных вагонов.
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