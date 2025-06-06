Россия будет настаивать на восстановлении законных прав русскоязычного населения Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по случаю Дня русского языка. Заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ.
«Россия не оставит русских и русскоязычных людей в беде, обязательно добьется того, чтобы их законные права, включая право говорить на родном языке, были восстановлены в полном объеме», — сказал министр в обращении. Сергей Лавров отметил, что, по мнению российской стороны, в последние годы на Украине усилилась политика, направленная против русского языка.
Министр заявил, что украинские националистические силы якобы истребляют все, что связано с Россией, а русский язык вызывает у киевских властей особую неприязнь. По словам Лаврова, в стране введены различные ограничения на использование русского языка. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что восстановление прав русскоязычных должно стать обязательным условием для достижения долгосрочного и устойчивого мира на Украине. По его словам, Россия продолжит поднимать вопрос о правах русскоязычных на международных площадках и добиваться их соблюдения.
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