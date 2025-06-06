Количество авиарейсов из Челябинска в Минск увеличится до двух раз в неделю

Число авиарейсов из Челябинска в Минск республики Беларусь увеличится до двух раз в неделю с 22 июня. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта имени Игоря Курчатова.
«С 22 июня авиакомпания „Red Wings“ увеличивает частоту полетов из аэропорта Челябинск имени Курчатова в столицу Белоруссии до двух раз в неделю», — сообщила пресс-служба воздушной гавани в telegram-канале. Рейсы будут улетать в Минск и возвращаться по пятницам и воскресеньям.
По пятницам самолет из Челябинска будет улетать в 14:40, из Минска — в 17:10. По воскресеньям вылет из Минска в 02:10, из Челябинска — в 08:15.
Аэропорт в Челябинске перешел на летнее расписание 18 апреля. Для пассажиров доступны 20 прямых направлений на внутренних авиалиния, в СНГ и в страны дальнего зарубежья. Рейсы будут обслуживать 17 авиакомпаний, сообщили ранее в пресс-службе аэропорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!