Количество авиарейсов из Челябинска в Минск увеличится до двух раз в неделю

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Из Челябинска в Минск можно улететь напрямую
Из Челябинска в Минск можно улететь напрямую Фото:

Число авиарейсов из Челябинска в Минск республики Беларусь увеличится до двух раз в неделю с 22 июня. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта имени Игоря Курчатова. 

«С 22 июня авиакомпания „Red Wings“ увеличивает частоту полетов из аэропорта Челябинск имени Курчатова в столицу Белоруссии до двух раз в неделю», — сообщила пресс-служба воздушной гавани в telegram-канале. Рейсы будут улетать в Минск и возвращаться по пятницам и воскресеньям. 

По пятницам самолет из Челябинска будет улетать в 14:40, из Минска — в 17:10. По воскресеньям вылет из Минска в 02:10, из Челябинска — в 08:15.

Аэропорт в Челябинске перешел на летнее расписание 18 апреля. Для пассажиров доступны 20 прямых направлений на внутренних авиалиния, в СНГ и в страны дальнего зарубежья. Рейсы будут обслуживать 17 авиакомпаний, сообщили ранее в пресс-службе аэропорта. 

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Число авиарейсов из Челябинска в Минск республики Беларусь увеличится до двух раз в неделю с 22 июня. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта имени Игоря Курчатова.  «С 22 июня авиакомпания „Red Wings“ увеличивает частоту полетов из аэропорта Челябинск имени Курчатова в столицу Белоруссии до двух раз в неделю», — сообщила пресс-служба воздушной гавани в telegram-канале. Рейсы будут улетать в Минск и возвращаться по пятницам и воскресеньям.  По пятницам самолет из Челябинска будет улетать в 14:40, из Минска — в 17:10. По воскресеньям вылет из Минска в 02:10, из Челябинска — в 08:15. Аэропорт в Челябинске перешел на летнее расписание 18 апреля. Для пассажиров доступны 20 прямых направлений на внутренних авиалиния, в СНГ и в страны дальнего зарубежья. Рейсы будут обслуживать 17 авиакомпаний, сообщили ранее в пресс-службе аэропорта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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