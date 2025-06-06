«Это — прецедент»: главред «УРАЛLIVE» Гусельников вступился за редактора URA.RU Аллаярова

Главред «УРАЛLIVE» Гусельников поддержал задержанного редактора URA.RU Аллаярова

06 июня 2025 в 13:31 Размер текста - 17 +

Андрей Гусельников высказался на фоне задержания редактора URA.RU Дениса Аллаярова (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Редактора URA.RU Дениса Аллаярова обвиняют в передаче своему дяде «взятки» 20 тысяч рублей Свердловский редактор URA.RU Денис Аллаяров является жертвой оговора со стороны своего дяди. Сейчас утверждается, что Денис дал родственнику взятку в 20 тысяч рублей. Мы считаем, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди, который таким образом хочет облегчить свою участь по другому обвинению, предъявленному ранее. Этим же и воспользовались правоохранители. Свою позицию по сложившейся ситуации озвучил главный редактор издания «УРАЛLIVE» Андрей Гусельников. «События в Екатеринбурге, где были задержаны трое журналистов издания URA.RU (в прошлом — мои близкие коллеги) ознаменовали начало новой эпохи. Эпохи, в которой журналистов любого СМИ в любой момент могут начать прессовать. Потому что с декабря 2024 года в Уголовном кодексе появилась статья о незаконном использовании компьютерных персональных данных. С которыми мы, журналисты, так или иначе работаем», — пишет Гусельников в telegram-канале «УРАЛLIVE». Гусельников отметил, что происходящее вызывает серьезную обеспокоенность среди представителей журналистского сообщества, особенно тех, кто занимается освещением резонансных событий, происшествий, криминальных тем и журналистскими расследованиями. По его словам, все журналисты в той или иной степени работают с персональными данными. «Редактор екатеринбургской редакции URA.RU Денис Аллаяров, журналисты Анна Салымская (спец по эксклюзивам) и Сергей Бодров (отвечает за криминал) были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного еще в апреле на сотрудника полиции по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ребят допрашивают в статусе свидетелей и поначалу отпускают. Но затем Дениса Аллаярова вновь задерживают и уже предъявляют ему две статьи: 291 (как взяткодателю) и… внимание… новую статью Уголовного кодекса, принятую в декабре 2024 года — 272 прим1 УК („незаконное использование компьютерной информации, содержащей персональные данные“). И это — прецедент. Впервые в России возбуждают дело по этой статье на журналистов!», — сказал главред. Он подчеркнул, что соответствующая статья Уголовного кодекса была введена не изолированно, а в рамках так называемого «пакета законов», связанных с изменениями в законодательстве о персональных данных. При этом он обратил внимание на то, что действующее законодательство не запрещает средствам массовой информации использовать персональные данные в своей профессиональной деятельности. «Принципы законности гласят среди прочего, что получить чьи-либо персональные данные без согласия самого человека нельзя. А теперь представим, что журналист собирает компромат на какого-то коррупционера. Чиновника-взяточника. Нечистого на руку силовика. И что теперь — идти просить к нему разрешения? „Мы тут на вас копаем, у нас на вас куча всякой интересной информации. Подпишите, пожалуйста, согласие!“», — размышляет журналист. Гусельников отметил, что наличие источников в силовых структурах традиционно считается необходимым для журналистов, специализирующихся на криминальной тематике. Кроме того, по его словам, ранее существовали компьютерные базы с персональными данными, которые распространялись или были доступны в открытых источниках, однако подобная информация является незаконно полученной. В заключение он обратил внимание на то, что новая статья 272.1 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до четырех лет. Если же преступление совершается группой лиц, санкция увеличивается: штраф может достигать одного миллиона рублей, а срок лишения свободы — до шести лет. По его мнению, это весьма суровые меры. «Большой вопрос — как теперь СМИ будут защищать себя и своих сотрудников? Вопрос к законодателям: какой закон теперь защитит СМИ? Как вообще разрулится вся эта ситуация? Похоже, практика применения статьи 272.1 как раз сейчас и начнет нарабатываться. Прямо на наших коллегах. История творится на глазах. Только очень нехорошая история», — посетовал Гусельников. Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за, якобы, передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли. Сейчас Аллаяров находится под арестом, что, с учетом его статуса, URA.RU считает давлением на СМИ. Суд по его делу должен пройти в 14:00 по московскому времени. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский редактор URA.RU Денис Аллаяров является жертвой оговора со стороны своего дяди. Сейчас утверждается, что Денис дал родственнику взятку в 20 тысяч рублей. Мы считаем, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди, который таким образом хочет облегчить свою участь по другому обвинению, предъявленному ранее. Этим же и воспользовались правоохранители. Свою позицию по сложившейся ситуации озвучил главный редактор издания «УРАЛLIVE» Андрей Гусельников. «События в Екатеринбурге, где были задержаны трое журналистов издания URA.RU (в прошлом — мои близкие коллеги) ознаменовали начало новой эпохи. Эпохи, в которой журналистов любого СМИ в любой момент могут начать прессовать. Потому что с декабря 2024 года в Уголовном кодексе появилась статья о незаконном использовании компьютерных персональных данных. С которыми мы, журналисты, так или иначе работаем», — пишет Гусельников в telegram-канале «УРАЛLIVE». Гусельников отметил, что происходящее вызывает серьезную обеспокоенность среди представителей журналистского сообщества, особенно тех, кто занимается освещением резонансных событий, происшествий, криминальных тем и журналистскими расследованиями. По его словам, все журналисты в той или иной степени работают с персональными данными. «Редактор екатеринбургской редакции URA.RU Денис Аллаяров, журналисты Анна Салымская (спец по эксклюзивам) и Сергей Бодров (отвечает за криминал) были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного еще в апреле на сотрудника полиции по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ребят допрашивают в статусе свидетелей и поначалу отпускают. Но затем Дениса Аллаярова вновь задерживают и уже предъявляют ему две статьи: 291 (как взяткодателю) и… внимание… новую статью Уголовного кодекса, принятую в декабре 2024 года — 272 прим1 УК („незаконное использование компьютерной информации, содержащей персональные данные“). И это — прецедент. Впервые в России возбуждают дело по этой статье на журналистов!», — сказал главред. Он подчеркнул, что соответствующая статья Уголовного кодекса была введена не изолированно, а в рамках так называемого «пакета законов», связанных с изменениями в законодательстве о персональных данных. При этом он обратил внимание на то, что действующее законодательство не запрещает средствам массовой информации использовать персональные данные в своей профессиональной деятельности. «Принципы законности гласят среди прочего, что получить чьи-либо персональные данные без согласия самого человека нельзя. А теперь представим, что журналист собирает компромат на какого-то коррупционера. Чиновника-взяточника. Нечистого на руку силовика. И что теперь — идти просить к нему разрешения? „Мы тут на вас копаем, у нас на вас куча всякой интересной информации. Подпишите, пожалуйста, согласие!“», — размышляет журналист. Гусельников отметил, что наличие источников в силовых структурах традиционно считается необходимым для журналистов, специализирующихся на криминальной тематике. Кроме того, по его словам, ранее существовали компьютерные базы с персональными данными, которые распространялись или были доступны в открытых источниках, однако подобная информация является незаконно полученной. В заключение он обратил внимание на то, что новая статья 272.1 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до четырех лет. Если же преступление совершается группой лиц, санкция увеличивается: штраф может достигать одного миллиона рублей, а срок лишения свободы — до шести лет. По его мнению, это весьма суровые меры. «Большой вопрос — как теперь СМИ будут защищать себя и своих сотрудников? Вопрос к законодателям: какой закон теперь защитит СМИ? Как вообще разрулится вся эта ситуация? Похоже, практика применения статьи 272.1 как раз сейчас и начнет нарабатываться. Прямо на наших коллегах. История творится на глазах. Только очень нехорошая история», — посетовал Гусельников. Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за, якобы, передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли. Сейчас Аллаяров находится под арестом, что, с учетом его статуса, URA.RU считает давлением на СМИ. Суд по его делу должен пройти в 14:00 по московскому времени. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.