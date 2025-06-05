Нефтяная компания из ХМАО раскрыла свои доходы за 2024 год

Нефтяная компания «Сургутнефтегаз», зарегистрированная в Сургуте (ХМАО), отчиталась о финансовых результатах за 2024 год. Согласно бухгалтерской отчетности, опубликованной на сайте раскрытия корпоративной информации, чистая прибыль составила 923,2 миллиарда рублей.
«Чистая прибыль ПАО „Сургутнефтегаз“ по итогам 2024 года составила 923 274 661 000 рублей. В 2023 году она была 1 334 122 850 000 рублей», — говорится в пояснительной записке к отчету.
Согласно представленным данным, финансовый результат снизился на 30% по сравнению с 2023 годом. Активы компании выросли до 9,56 триллиона рублей. Нераспределенная прибыль достигла 7,72 триллиона рублей.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ПАО «Сургутнефтегаз» с просьбой прокомментировать результаты. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Совет директоров «Сургутнефтегаза» назвал размер дивидендов за 2024 год. Дивиденды по привилегированной акции составят 8,50 рубля, по обыкновенной акции — 0,90 рубля
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