Нефтяная компания из ХМАО ушла в минус в 2025 году

Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» из ХМАО получила сотни миллиардов убытков в первом квартале 2025 года. Согласно данным на сайте раскрытия бухгалтерской отчетности, чистый убыток компании составил 439,7 миллиардов рублей.
«По итогам I квартала 2025 года убыток ПАО „Сургутнефтегаз“ составил 439 668 123 000 рублей. В 2023 году компания показала прибыль 268 545 301 000 рублей за тот же период», — указано в отчете.
Размер полученной выручки компания не раскрыла. В отчетности также зафиксировано значительное снижение объема денежных средств по сравнению с 2024 годом — с 31 млрд до 13,8 млрд рублей.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ПАО «Сургутнефтегаз» с просьбой прокомментировать отчетность. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что по итогам 2024 года компания заработала 923,2 млрд рублей. Это на 30% меньше, чем годом ранее.
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