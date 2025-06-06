Нефтяная компания из ХМАО ушла в минус в 2025 году

Нефтяная компания из ХМАО получила 400 миллиардов убытков в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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«Сургутнефтегаз» получил 400 млрд рублей убытков в 2025 году
«Сургутнефтегаз» получил 400 млрд рублей убытков в 2025 году Фото:

Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» из ХМАО получила сотни миллиардов убытков в первом квартале 2025 года. Согласно данным на сайте раскрытия бухгалтерской отчетности, чистый убыток компании составил 439,7 миллиардов рублей.

«По итогам I квартала 2025 года убыток ПАО „Сургутнефтегаз“ составил 439 668 123 000 рублей. В 2023 году компания показала прибыль 268 545 301 000 рублей за тот же период», — указано в отчете.

Размер полученной выручки компания не раскрыла. В отчетности также зафиксировано значительное снижение объема денежных средств по сравнению с 2024 годом — с 31 млрд до 13,8 млрд рублей.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ПАО «Сургутнефтегаз» с просьбой прокомментировать отчетность. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что по итогам 2024 года компания заработала 923,2 млрд рублей. Это на 30% меньше, чем годом ранее.

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Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» из ХМАО получила сотни миллиардов убытков в первом квартале 2025 года. Согласно данным на сайте раскрытия бухгалтерской отчетности, чистый убыток компании составил 439,7 миллиардов рублей. «По итогам I квартала 2025 года убыток ПАО „Сургутнефтегаз“ составил 439 668 123 000 рублей. В 2023 году компания показала прибыль 268 545 301 000 рублей за тот же период», — указано в отчете. Размер полученной выручки компания не раскрыла. В отчетности также зафиксировано значительное снижение объема денежных средств по сравнению с 2024 годом — с 31 млрд до 13,8 млрд рублей. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ПАО «Сургутнефтегаз» с просьбой прокомментировать отчетность. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что по итогам 2024 года компания заработала 923,2 млрд рублей. Это на 30% меньше, чем годом ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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