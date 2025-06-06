В ХМАО подорожала окрошка на 20% за год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кастрюля окрошки на семью в ХМАО обойдется в 400 рублей
Кастрюля окрошки на семью в ХМАО обойдется в 400 рублей Фото:

Стоимость окрошки в ХМАО выросла за год на 20%. Агентство URA.RU рассчитало стоимость ингредиентов для приготовления традиционного летнего блюда на семью, взяв за основу данные Тюменьстата за июнь 2024 и 2025 годов.

«Стоимость набора продуктов для классической окрошки на четыре порции без жидкости за год увеличилась с 308 до 343 рублей: картофель подорожал с 67 до 113 рублей за килограмм, сметана — с 337 до 412 рублей, огурцы — с 132 до 148 рублей. Из удешевления — только яйца: они стали дешевле почти на 20%», — рассказали аналитики агентства, изучив динамику цен.

По данным агентства, для любителей окрошки на кефире блюдо обойдется в 454 рубля. Это вариант подорожал больше всего: в прошлом году набор продуктов для него можно было приобрести за 378. Вариант на квасе в прошлом году стоил бы 353  руб., в этом — 423 рубля.

А вот вариант с отварной говядиной будет стоить дороже — 480 рублей. В то время как окрошка с курицей обойдется в 330 рублей, что делает ее самым экономичным мясным вариантом.

Ранее URA.RU писало, что в Югре заметно выросли цены на базовые продукты питания. В регионе подорожали сливочное масло, чай, сметана и вареная колбаса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — нашего редактора оговорил родной дядя, чтобы облегчить свою участь по другому делу. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стоимость окрошки в ХМАО выросла за год на 20%. Агентство URA.RU рассчитало стоимость ингредиентов для приготовления традиционного летнего блюда на семью, взяв за основу данные Тюменьстата за июнь 2024 и 2025 годов. «Стоимость набора продуктов для классической окрошки на четыре порции без жидкости за год увеличилась с 308 до 343 рублей: картофель подорожал с 67 до 113 рублей за килограмм, сметана — с 337 до 412 рублей, огурцы — с 132 до 148 рублей. Из удешевления — только яйца: они стали дешевле почти на 20%», — рассказали аналитики агентства, изучив динамику цен. По данным агентства, для любителей окрошки на кефире блюдо обойдется в 454 рубля. Это вариант подорожал больше всего: в прошлом году набор продуктов для него можно было приобрести за 378. Вариант на квасе в прошлом году стоил бы 353  руб., в этом — 423 рубля. А вот вариант с отварной говядиной будет стоить дороже — 480 рублей. В то время как окрошка с курицей обойдется в 330 рублей, что делает ее самым экономичным мясным вариантом. Ранее URA.RU писало, что в Югре заметно выросли цены на базовые продукты питания. В регионе подорожали сливочное масло, чай, сметана и вареная колбаса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...