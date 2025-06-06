В ХМАО подорожала окрошка на 20% за год

Стоимость окрошки в ХМАО выросла за год на 20%. Агентство URA.RU рассчитало стоимость ингредиентов для приготовления традиционного летнего блюда на семью, взяв за основу данные Тюменьстата за июнь 2024 и 2025 годов.
«Стоимость набора продуктов для классической окрошки на четыре порции без жидкости за год увеличилась с 308 до 343 рублей: картофель подорожал с 67 до 113 рублей за килограмм, сметана — с 337 до 412 рублей, огурцы — с 132 до 148 рублей. Из удешевления — только яйца: они стали дешевле почти на 20%», — рассказали аналитики агентства, изучив динамику цен.
По данным агентства, для любителей окрошки на кефире блюдо обойдется в 454 рубля. Это вариант подорожал больше всего: в прошлом году набор продуктов для него можно было приобрести за 378. Вариант на квасе в прошлом году стоил бы 353 руб., в этом — 423 рубля.
А вот вариант с отварной говядиной будет стоить дороже — 480 рублей. В то время как окрошка с курицей обойдется в 330 рублей, что делает ее самым экономичным мясным вариантом.
Ранее URA.RU писало, что в Югре заметно выросли цены на базовые продукты питания. В регионе подорожали сливочное масло, чай, сметана и вареная колбаса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!