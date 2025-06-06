Челябинский водоканал починил крышку колодца, куда упала местная жительница, а также готов компенсировать расходы на лечение. Об этом URA.RU вообщили в пресс-службе организации.
«МУП „ПОВВ“ сожалеет о несчастном случае, который произошел с жительницей дома по улице Аральской. Руководство предприятия уже связалось с ней, чтобы оказать необходимую помощи и компенсировать расходы на лечение», — уточнили в пресс-службе водоканала.
По данным водоканала, инцидент с колодцем произошел из-за неплотно закрытой крышки. Сейчас объект отремонтирован. Учитывая, что колодец находится на пешеходной зоне, коммунальная служба намерена принять все необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем.
Челябинка провалилась в колодец у дома на улице Аральской, получив при этом различные травмы. Главное управление СКР по Челябинской области начало проверку.
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