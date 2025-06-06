МУП «ПОВВ» компенсирует лечение челябинки, упавшей в открытый колодец. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водоканал починил открытый колодец
Водоканал починил открытый колодец Фото:

Челябинский водоканал починил крышку колодца, куда упала местная жительница, а также готов компенсировать расходы на лечение. Об этом URA.RU вообщили в пресс-службе организации.

«МУП „ПОВВ“ сожалеет о несчастном случае, который произошел с жительницей дома по улице Аральской. Руководство предприятия уже связалось с ней, чтобы оказать необходимую помощи и компенсировать расходы на лечение», — уточнили в пресс-службе водоканала.

По данным водоканала, инцидент с колодцем произошел из-за неплотно закрытой крышки. Сейчас объект отремонтирован. Учитывая, что колодец находится на пешеходной зоне, коммунальная служба намерена принять все необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Челябинка провалилась в колодец у дома на улице Аральской, получив при этом различные травмы. Главное управление СКР по Челябинской области начало проверку.

Крышку колодца оперативно починили
Крышку колодца оперативно починили
Фото:

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Челябинский водоканал починил крышку колодца, куда упала местная жительница, а также готов компенсировать расходы на лечение. Об этом URA.RU вообщили в пресс-службе организации. «МУП „ПОВВ“ сожалеет о несчастном случае, который произошел с жительницей дома по улице Аральской. Руководство предприятия уже связалось с ней, чтобы оказать необходимую помощи и компенсировать расходы на лечение», — уточнили в пресс-службе водоканала. По данным водоканала, инцидент с колодцем произошел из-за неплотно закрытой крышки. Сейчас объект отремонтирован. Учитывая, что колодец находится на пешеходной зоне, коммунальная служба намерена принять все необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем. Челябинка провалилась в колодец у дома на улице Аральской, получив при этом различные травмы. Главное управление СКР по Челябинской области начало проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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