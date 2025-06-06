Лучший фермер РФ Сегаль из Челябинской области возмутилась давлением на URA.RU

Челябинская фермер Сегаль возмутилась давлением на URA.RU

06 июня 2025 в 17:20 Размер текста - 17 +

Ольга Сегаль объяснила, как свободная пресса развивает деловой климат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Редактора URA.RU Дениса Аллаярова обвиняют в передаче своему дяде «взятки» в 20 тысяч рублей Неоднократно признанная лучшим фермером России Ольга Сегаль из Челябинской области на фоне обысков в редакции URA.RU с задержанием журналистов возмутилась попытками надавить на свободу слова. Как управляющая крупнейших на Урале фруктово-ягодных садов заявила информагентству, наступление на журналистику отравляет общественно-деловой климат на Урале, делая его непривлекательным для бизнеса. «Много раз вместе с URA.RU приходилось рассказывать о самых злободневных проблемах малого бизнеса, аграрного сектора региона. Не раз новости агентства помогали двигать вопросы, которые иначе бы не получилось решить. То, что сегодня происходит вокруг URA.RU, способно нанести урон деловому климату УрФО и помешать развитию свободы слова в стране», — сказала собеседница URA.RU. Многодетная мама, она остается неравнодушным жителем Каслинского района. Сегаль уверена, что сложившийся общественный и деловой климат в немалой степени создают журналисты агентства. «Ваши материалы и информационная поддержка не только улучшили инфраструктуру, но и значительно повысили качество жизни местных жителей. Мы высоко ценим вашу преданность делу и готовность прийти на помощь в сложной ситуации. Это возможно в условиях свободы в действия прессы. Если это запретить, проблемы общества решаться не будут», — рассказала Сегаль. В редакции URA.RU 5 июня начались обыски, инициированные Следственным комитетом РФ. Силовики в масках и с кувалдой парализовали работу на шесть часов, задержав трех сотрудников. Правоохранителей интересовали источники информации о криминальных событиях в Свердловской области. В ходе обысков доказательства вины редактора Дениса Аллаярова не были найдены, однако его задержали. Это произошло после того, как его дядя обвинил Дениса в даче взятки полицейскому. Все подробности о мере пресечения редактору можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неоднократно признанная лучшим фермером России Ольга Сегаль из Челябинской области на фоне обысков в редакции URA.RU с задержанием журналистов возмутилась попытками надавить на свободу слова. Как управляющая крупнейших на Урале фруктово-ягодных садов заявила информагентству, наступление на журналистику отравляет общественно-деловой климат на Урале, делая его непривлекательным для бизнеса. «Много раз вместе с URA.RU приходилось рассказывать о самых злободневных проблемах малого бизнеса, аграрного сектора региона. Не раз новости агентства помогали двигать вопросы, которые иначе бы не получилось решить. То, что сегодня происходит вокруг URA.RU, способно нанести урон деловому климату УрФО и помешать развитию свободы слова в стране», — сказала собеседница URA.RU. Многодетная мама, она остается неравнодушным жителем Каслинского района. Сегаль уверена, что сложившийся общественный и деловой климат в немалой степени создают журналисты агентства. «Ваши материалы и информационная поддержка не только улучшили инфраструктуру, но и значительно повысили качество жизни местных жителей. Мы высоко ценим вашу преданность делу и готовность прийти на помощь в сложной ситуации. Это возможно в условиях свободы в действия прессы. Если это запретить, проблемы общества решаться не будут», — рассказала Сегаль. В редакции URA.RU 5 июня начались обыски, инициированные Следственным комитетом РФ. Силовики в масках и с кувалдой парализовали работу на шесть часов, задержав трех сотрудников. Правоохранителей интересовали источники информации о криминальных событиях в Свердловской области. В ходе обысков доказательства вины редактора Дениса Аллаярова не были найдены, однако его задержали. Это произошло после того, как его дядя обвинил Дениса в даче взятки полицейскому. Все подробности о мере пресечения редактору можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU.