Депутат свердловского заксобрания Рант Краев (Агаджанян), который в сентябре планирует участвовать в выборах губернатора, высказался в поддержку URA.RU после жестких обысков в редакции 5 июня. Он заявил, что применение силы к журналистам и воспрепятствование работе адвокатов недопустимы.
«Это вопрос не конкретной редакции, а вопрос к правилам, по которым мы живем. Мы можем иметь разные взгляды, позиции, редакционные линии, но мешать журналистам выполнять свою работу недопустимо. Как и недопустимо создавать атмосферу давления, особенно если это происходит через силу. Закон — это то, что должно защищать, а не пугать. Поддерживаю всех журналистов URA.RU и всех тех, кто сегодня просто хочет делать свою работу честно. В современном обществе свобода слова — это не бонус. Это основа. Надеюсь, вся эта история будет тщательно проверена. И все нарушения, если они были, получат объективную оценку», — заявил Краев.
Днем 5 июня в головной офис URA.RU в Екатеринбурге пришли люди в масках, они были с кувалдой и ломом. Они отказались выпускать из помещения беременную сотрудницу, из-за чего та испытала сильный стресс, начали изымать технику, к главреду Диане Козловой применили физическую силу. Также был задержан редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров, к нему силовики также дважды применили силу, когда пытались разблокировать его технику.
Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за, якобы, передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому Андрею Карпову, проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции не нашли.
Сейчас Аллаяров задержан, что, с учетом его статуса, URA.RU считает давлением на СМИ. Скоро ему должны избрать меру пресечения. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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