В Тюменской области утонули восемь человек

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Тюменцы купались в запрещенных местах
Тюменцы купались в запрещенных местах Фото:

В Тюменской области с начала купального сезона утонуло восемь человек. Об этом стало известно журналистам. Сезон начался с 20 мая. 

«В водоемах с начала сезона утонули восемь человек. Основные причины — купание в запрещенных местах», — передают журналисты ГТРК Регион-Тюмень со ссылкой на МЧС.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени без сознания из воды достали женщину. Она до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице. В настоящий момент купаться в Тюменской области разрешено только в трех местах.

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В Тюменской области с начала купального сезона утонуло восемь человек. Об этом стало известно журналистам. Сезон начался с 20 мая.  «В водоемах с начала сезона утонули восемь человек. Основные причины — купание в запрещенных местах», — передают журналисты ГТРК Регион-Тюмень со ссылкой на МЧС. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени без сознания из воды достали женщину. Она до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице. В настоящий момент купаться в Тюменской области разрешено только в трех местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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