В Тюменской области утонули восемь человек

Тюменцы купались в запрещенных местах
В Тюменской области с начала купального сезона утонуло восемь человек. Об этом стало известно журналистам. Сезон начался с 20 мая.
«В водоемах с начала сезона утонули восемь человек. Основные причины — купание в запрещенных местах», — передают журналисты ГТРК Регион-Тюмень со ссылкой на МЧС.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени без сознания из воды достали женщину. Она до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице. В настоящий момент купаться в Тюменской области разрешено только в трех местах.
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