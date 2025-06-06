Виталина Цымбалюк-Романовская откровенно высказалась о ребенке от Прохора Шаляпина

Певец Прохор Шаляпин заявил, что стал отцом. Однако участия в жизни малыша он не принимает — по словам артиста, он просто стал донором. На фоне этого откровения появились предположения, что бывшая артиста пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, недавно впервые ставшая мамой, как раз и воспитывает малыша от Прохора. Исполнительница в беседе с URA.RU отреагировала на эти слухи.
«Мы с ним пять лет не общаемся. Он у меня везде заблокирован везде. Это бред какой-то», — расставила все точки собеседница агентства.
Виталина заявила, что Прохор ее поздравил с рождением дочери через общих знакомых, но ей это не сильно интересно. Сегодня 46-летняя вдова Армена Джигарханяна наслаждается материнством и начала новую жизнь, обрубив все концы с прошлыми знакомыми.
«У меня новая жизнь началась, новое окружение. Все то, что было раньше — это была не моя атмосфера. Да у нас и отношений с Прохором не было — это формальность, пиар-история», — огорошила пианистка.
По словам Виталины, дочь — для нее вся вселенная. Она называет материнство — лучшим периодом в жизни женщины и признается, что уже даже не представляет, что это такое — жить без ребенка. Что касается личности отца, его имя она пока не готова назвать. Но ясно точно одно — это не Шаляпин.
С бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской Прохор Шаляпин появлялся в свете два года назад. Потом их пути разошлись, Шаляпин стал встречаться с канадской миллионершей Татьяной Дэвис, которая позже скончалась от коронавируса.
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