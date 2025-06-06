Экс-прокурор Сургута (ХМАО) Леонид Балин теряет шансы получить статусный пост. По словам источников URA.RU в силовых структурах, его назначение на пост транспортного прокурора Сургута поставлено на паузу.
«После его отставки такие разговоры среди силовиков активно обсуждались. Но теперь появилась информация, что назначение Балина на пост транспортного прокурора не состоится. Вероятно, руководство ведомства в УрФО в таком кадровом решении усмотрело коррупциогенный фактор. Все-таки Балин проработал на посту прокурора Сургута целых 10 лет и ему теперь в любом случае нужна территориальная ротация», — сообщает инсайдер.
В уральской транспортной прокуратуре попросили дополнительное время, чтобы прокомментировать вопрос о возможном назначении. Ответ ведомства ожидается позже.
Ранее URA.RU писало, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин намерен сохранить в ведомстве экс-прокурора Сургута Леонида Балина. По данным источников URA.RU в силовых структурах, после отставки с территории он должен был перейти в окружной аппарат или возглавить транспортную прокуратуру Сургута.
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