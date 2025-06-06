На челябинском заводе автоприцепов полностью заместили импортные детали

На Челябинском машиностроительном заводе автомобильных прицепов нашли решение задачи по замене комплектующих и деталей, ранее поставлявшихся из недружественных государств и применявшихся в производстве автоприцепов грузоподъемностью до 2 тысяч тонн для различных отраслей промышленности. Как сообщил руководитель проектов по организации продаж ПАО «Уралавтоприцеп» Александр Клячин, теперь продукция предприятия полностью независима от европейских поставок.
«После введения санкций предприятие столкнулось с трудностями при поставках комплектующих из недружественных стран. Эту проблему мы решили за счет проведения собственных разработок и испытаний, также за счет успешного поиска российских и белорусских партнеров, которые занимаются выпуском нужной нам продукции. В результате процесс производства снова стал понятным и предсказуемым, как и дальнейшая эксплуатация наших прицепов», — сообщил Клячин ТАСС.
Руководитель добавил, что на предприятии были разработаны, протестированы и запущены в серийное производство опорные механизмы, предназначенные для устойчивого положения полуприцепов, которые не соединены с тягачом. Кроме того, удалось наладить сотрудничество с новыми поставщиками шин — Нижнекамским и Ярославским заводами, а также со специализированной компанией «Роскар», занимающейся выпуском шкворней.
Он отметил, что процесс импортозамещения осуществляется в плотном взаимодействии с компаниями, входящими в Камский автомобильный промышленный кластер. В числе партнеров — резиденты индустриального технопарка «Мастер» в Набережных Челнах, специализирующиеся на производстве тормозных систем, литейных изделий и другой продукции.
Челябинский завод по производству автомобильных прицепов начал свою деятельность в 1943 году. На сегодняшний день предприятие занимает ведущие позиции в отрасли и осуществляет выпуск прицепной техники для всех сегментов рынка.
Ранее на автомобильном заводе «Урал» в рамках инициативы «Мосты» были введены в эксплуатацию первые две производственные линии, предназначенные для изготовления компонентов к автомобилям с увеличенной грузоподъемностью. Это сделано по программе импортозамещения и локализации производства, при содействии федерального и регионального Фондов развития промышленности.
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