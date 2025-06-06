В Березовском (Свердловская область) при пожаре в пятиэтажном доме погиб человек. Трагедия произошла минувшей ночью на Толбухина, 4. Информация об этом пояивилась в социальных сетях.
«Мужчина, пострадавший в пожаре, умер. Причина смерти устанавливается. Ожогов нет. Скорее всего, он надышался дымом», — соощили в telegram-канале «Березовский. Сила БГО». Предварительно, погибшим оказался 43-летний Артем Пиксин.
Известно, что пожар произошел в квартире на втором этаже. По словам соседей, в ней проживает мужчина, который злоупотребляет алкоголем. Сам он выжил и серьезных травм не получил. «Мама в августе вызывала уже пожарных, газ ему отключали. Мама Саню спасала в июле. Сосиски тогда горели», — рассказала telegram-каналу сестра погибшего мужчины.
При пожаре пострадали также и другие жильцы. Одна из местных жительниц сильно надышалась дымом, ей потребовалась помощь медиков.
Ранее в свердловском поселке мужчина сгорел в собственной бане. Его труп обнаружили спасатели при тушении парильни.
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