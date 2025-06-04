04 июня 2025

Свердловчанин заживо сгорел в собственной бане

В свердловском поселке Новоуткинск мужчина сгорел в собственной бане
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работали 15 огнеборцев (архивное фото)
На месте работали 15 огнеборцев (архивное фото) Фото:

В поселке Новоуткинск Первоуральского городского округа (Свердловская область) мужчина заживо сгорел в собственной бане. Труп обнаружили спасатели при тушении парильни, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«На улице Вайнера сгорела частная баня и повреждены стены частного жилого дома на площади 124 „квадрата“. В ходе тушения обнаружен погибший хозяин», — пояснили в ведомстве.

С огнем боролись 15 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Пожар потушили в течение часа.

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В поселке Новоуткинск Первоуральского городского округа (Свердловская область) мужчина заживо сгорел в собственной бане. Труп обнаружили спасатели при тушении парильни, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «На улице Вайнера сгорела частная баня и повреждены стены частного жилого дома на площади 124 „квадрата“. В ходе тушения обнаружен погибший хозяин», — пояснили в ведомстве. С огнем боролись 15 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Пожар потушили в течение часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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