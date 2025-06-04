Свердловчанин заживо сгорел в собственной бане

На месте работали 15 огнеборцев (архивное фото)
В поселке Новоуткинск Первоуральского городского округа (Свердловская область) мужчина заживо сгорел в собственной бане. Труп обнаружили спасатели при тушении парильни, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«На улице Вайнера сгорела частная баня и повреждены стены частного жилого дома на площади 124 „квадрата“. В ходе тушения обнаружен погибший хозяин», — пояснили в ведомстве.
С огнем боролись 15 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Пожар потушили в течение часа.
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