Маленькая девочка, которую сбили в Нефтеюганске во дворе жилого дома, получила незначительные травмы. Водителем оказался мужчина 1965 года рождения, сообщили URA.RU в УМВД по ХМАО.
«В Нефтеюганске 7 июня в 13 часов 54 минуты напротив дома 10, расположенного в жилой зоне 11В микрорайон, водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем „Лада Нива“, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении пешеходу», — сообщили в ведомстве корреспонденту. Ребенок получил легкие ушибы в результате ДТП.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске ребенок попал под колеса автомобиля во дворе жилого дома. Его протащило под машиной несколько метров, после чего водитель скрылся.
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