06 июня 2025

Стало известно, в каком состоянии находится маленькая девочка, которую несколько метров тащил автомобиль

Маленькая девочка, которую сбили в Нефтеюганске, получила незначительные травмы
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка получила легкие ушибы (архивное фото)
Девочка получила легкие ушибы (архивное фото) Фото:

Маленькая девочка, которую сбили в Нефтеюганске во дворе жилого дома, получила незначительные травмы. Водителем оказался мужчина 1965 года рождения, сообщили URA.RU в УМВД по ХМАО.

«В Нефтеюганске 7 июня в 13 часов 54 минуты напротив дома 10, расположенного в жилой зоне 11В микрорайон, водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем „Лада Нива“, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении пешеходу», — сообщили в ведомстве корреспонденту. Ребенок получил легкие ушибы в результате ДТП.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске ребенок попал под колеса автомобиля во дворе жилого дома. Его протащило под машиной несколько метров, после чего водитель скрылся.

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Маленькая девочка, которую сбили в Нефтеюганске во дворе жилого дома, получила незначительные травмы. Водителем оказался мужчина 1965 года рождения, сообщили URA.RU в УМВД по ХМАО. «В Нефтеюганске 7 июня в 13 часов 54 минуты напротив дома 10, расположенного в жилой зоне 11В микрорайон, водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем „Лада Нива“, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении пешеходу», — сообщили в ведомстве корреспонденту. Ребенок получил легкие ушибы в результате ДТП. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске ребенок попал под колеса автомобиля во дворе жилого дома. Его протащило под машиной несколько метров, после чего водитель скрылся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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