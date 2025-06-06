06 июня 2025

Сергею Жукову презентовали торт в форме него самого от магнитогорских кондитеров. Видео

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В Магнитогорске испекли торт в форме Сергея Жукова
В Магнитогорске испекли торт в форме Сергея Жукова Фото:

Перед началом концерта в Магнитогорске российскому исполнителю Сергею Жукову вручили необычный торт, выполненный в виде его собственной фигуры. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Сергей Евгеньевич Жуков полностью съедобный. Как сказали, можно есть пузико и голову. Даже рука не поднимется разрезать его. Но сегодня, я думаю, вся группа обязательно будет пить чай с этим замечательным произведением искусства. Спасибо, Магнитогорск», — поделился с подписчиками Сергей Жуков.

Лидер группы «Руки Вверх» выступит в Магнитогорске вечером 7 июня. Концерт состоится в арене «Металларг». Днем ранее Жуков вышел на сцену Челябинска. Здесь его встречали с цветными гелевыми шарами, фруктовыми тарелками и пирожным с его изображением.

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Перед началом концерта в Магнитогорске российскому исполнителю Сергею Жукову вручили необычный торт, выполненный в виде его собственной фигуры. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Сергей Евгеньевич Жуков полностью съедобный. Как сказали, можно есть пузико и голову. Даже рука не поднимется разрезать его. Но сегодня, я думаю, вся группа обязательно будет пить чай с этим замечательным произведением искусства. Спасибо, Магнитогорск», — поделился с подписчиками Сергей Жуков. Лидер группы «Руки Вверх» выступит в Магнитогорске вечером 7 июня. Концерт состоится в арене «Металларг». Днем ранее Жуков вышел на сцену Челябинска. Здесь его встречали с цветными гелевыми шарами, фруктовыми тарелками и пирожным с его изображением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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