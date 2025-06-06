Перед началом концерта в Магнитогорске российскому исполнителю Сергею Жукову вручили необычный торт, выполненный в виде его собственной фигуры. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Сергей Евгеньевич Жуков полностью съедобный. Как сказали, можно есть пузико и голову. Даже рука не поднимется разрезать его. Но сегодня, я думаю, вся группа обязательно будет пить чай с этим замечательным произведением искусства. Спасибо, Магнитогорск», — поделился с подписчиками Сергей Жуков.
Лидер группы «Руки Вверх» выступит в Магнитогорске вечером 7 июня. Концерт состоится в арене «Металларг». Днем ранее Жуков вышел на сцену Челябинска. Здесь его встречали с цветными гелевыми шарами, фруктовыми тарелками и пирожным с его изображением.
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