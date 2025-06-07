Рома Букин, Восьмидесятые, тайный брак и отцовство: актеру Александру Якину — 35

Актеру Александру Якину 8 июня 2025 исполняется 35 лет
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До того как определиться с выбором профессии, Якин мечтал стать дальнобойщиком
До того как определиться с выбором профессии, Якин мечтал стать дальнобойщиком Фото:

В воскресенье, 8 июня 2025 года, российскому актеру Александру Якину исполняется 35 лет. Звезда сериалов «Счастливы вместе» и «Восьмидесятые» давно перестал быть просто «тем самым Ромой Букиным», превратившись в серьезного театрального актера. За его плечами — несколько десятков ролей в кино и на сцене Театра наций, семейная жизнь и новые карьерные горизонты. Подробнее о пути актера, главных ролях и личной жизни — в материале URA.RU.

Начало карьеры Александра Якина

Александр Якин родился 8 июня 1990 года в подмосковном Чехове. Его детство прошло в селе Троицкое, в двадцати километрах от города. Родители Саши не имели отношения к творчеству: отец работал инженером, а мать — в местной администрации. После развода родителей мальчик остался с матерью, которая впоследствии вышла замуж за сотрудника милиции. У Александра есть сестра Оля.

В шестилетнем возрасте мальчика отдали в хореографическую студию при сельском клубе, где он оказался единственным представителем мужского пола. Когда педагог уехал, и секция закрылась, Саша перешел в театральную студию того же клуба. Поначалу он посещал занятия без особого энтузиазма и даже думал бросить, однако со временем втянулся. Под руководством Игоря Лаврова, который позже стал художественным руководителем городского театра в Чехове, одиннадцатилетний Якин начал активно участвовать в театральных постановках.

Первый актерский опыт юный Саша получил в 2000 году, снявшись в короткометражном фильме «Профессия — спасатель». Затем последовали эпизодические роли в фильмах «Ковчег» и «Повелитель луж» (2002 год). Настоящий прорыв произошел в 2005 году, когда режиссер Валерий Ахадов доверил пятнадцатилетнему Якину главную роль в своей драме «Парниковый эффект». Александр сыграл беспризорника Эрнеста по прозвищу «Немой», который выживает, притворяясь немым и прося милостыню в подземном переходе.

От «Счастливы вместе» к «Восьмидесятым»: телевизионный успех Якина

Карьера Александра Якина кардинально изменилась в 2006 году, когда его утвердили на роль Ромы Букина в ситкоме «Счастливы вместе» — российской адаптации американского сериала «Женаты... с детьми». На момент начала съемок актеру было всего 16 лет, он учился в девятом классе. Несмотря на плотный график съемок (шесть дней в неделю), Якин продолжал ответственно относиться к учебе. В перерывах между сценами он штудировал школьные предметы, а коллеги помогали ему готовиться к экзаменам. В результате в 2007 году Александр получил аттестат без троек.

Роль закомплексованного, но остроумного парня из Екатеринбурга принесла молодому актеру всероссийскую известность. Персонаж Якина регулярно попадал в нелепые ситуации. Также Рома Букин пробовал свои силы в разных профессиях, включая работу в ГИБДД, и даже занимался рэпом под псевдонимом «Грандмастер Бит».

Несмотря на популярность, Якин признавался, что не ощущал своей славы в полной мере из-за постоянной занятости на съемочной площадке. Единственный выходной он предпочитал проводить дома, отсыпаясь, или возвращаться в родное Троицкое, где его и так все знали.

После завершения «Счастливы вместе» Александр столкнулся с проблемой «актерского клейма» — режиссеры видели в нем только Рому Букина. Спасением стал проект «Восьмидесятые», где Якин получил роль главного героя — студента Вани Смирнова. Ситком, посвященный эпохе перестройки, выходил с 2011 по 2016 год и стал второй волной популярности для актера.

От экрана к сцене: путь Якина в большой театр

Актеры Михаил Янушкевич (Гермократ) и Александр Якин (Димас) в сцене из спектакля «Триумф любви» по пьесе Пьера Карле де Мариво режиссера Галина Стоева в Театре Наций
Актеры Михаил Янушкевич (Гермократ) и Александр Якин (Димас) в сцене из спектакля «Триумф любви» по пьесе Пьера Карле де Мариво режиссера Галина Стоева в Театре Наций
Фото:

Несмотря на успех в телевизионных проектах, Александр Якин стремился получить профессиональное актерское образование. В 2008 году, после небольшой задержки из-за плотного графика съемок, он поступил на актерский факультет ГИТИСа (РАТИ) на курс Владимира Андреева.

На последнем курсе института Якин не особенно рвался на театральную сцену и спокойно воспринимал возможную перспективу сосредоточиться исключительно на кинематографе. Однако судьба распорядилась иначе: в 2012 году, после получения диплома, Александр был принят в труппу Театра наций.

Его театральный дебют состоялся в роли Арлекина в постановке «Триумф любви» по комедии Пьера Карле де Мариво. Затем последовали роли в спектаклях «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира (2013 год) и «Идиот» по роману Федора Достоевского (2015 год), где Якин сыграл Парфена Рогожина.

В 2016 году актер участвовал в интерактивном спектакле для детей «Осторожно, эльфы!», а в 2017 году воплотил образ Вани Кудряша в постановке «Грозагроза» по пьесе Александра Островского. Среди последних работ Якина в театре — роли в спектаклях «Страсти по Фоме» (2020 год) и «Левша» (2021 год), где он сыграл главного героя.

От водителя до телеведущего: неожиданные повороты карьеры Якина

Мало кто знает, что после окончания сериала «Счастливы вместе» и перед началом работы над «Восьмидесятыми» Александр Якин работал водителем в администрации своего родного города. Как признавался сам актер в в интервью «Московскому комсомольцу», эта работа помогла ему «спуститься с небес на землю» и избавиться от звездной болезни, если таковая и была.

С 6 сентября 2014 года Якин начал вести детскую передачу «Идем в кино!» на телеканале «Карусель». В этой программе он знакомит юных зрителей с миром кинематографа, рассказывает о классических и современных фильмах для детей.

Личная жизнь Александра Якина

Александр Якин с супругой Анной Зайцевой
Александр Якин с супругой Анной Зайцевой
Фото:

Личная жизнь Александра Якина всегда интересовала журналистов. Еще в подростковом возрасте, когда актер начал сниматься в «Счастливы вместе», желтая пресса приписывала ему романы с партнершами по съемочной площадке — Дарьей Сагаловой, Натальей Земцовой и Марией Цукановой-Котт. Однако Якин упорно опровергал все слухи, предпочитая не распространяться о своих отношениях.

В многочисленных интервью Александр утверждал, что не планирует жениться в ближайшее время и вполне доволен холостяцкой жизнью. Тем неожиданнее для поклонников стала новость о его свадьбе, состоявшейся зимой 2015/2016 года. Избранницей актера стала его однокурсница по ГИТИСу Анна Зайцева, с которой они вместе учились, а позднее работали в одном театре.

Свадьба прошла скромно и без лишней помпы. Молодые люди расписались в ЗАГСе, а затем отметили событие в ресторане в узком кругу друзей и родственников. После регистрации брака супруги продолжили работать вместе в Театре наций. Общая профессия, по словам самого Якина, помогает им лучше понимать друг друга и не создает разногласий из-за рабочего графика или затянувшихся репетиций.

15 декабря 2023 года Александр поделился радостной новостью: он стал отцом. Этим важным событием актер решил поделиться в социальных сетях, хотя обычно предпочитает не афишировать свою личную жизнь.

Между футболом и кино: увлечения Якина

Актер Александр Якин систематически занимается спортом
Актер Александр Якин систематически занимается спортом
Фото:

Помимо актерской карьеры, Александр Якин всегда находил время для своих увлечений. Еще в школьные годы он играл в футбол за сборную Чехова. Эту страсть к спорту он сохранил и во взрослой жизни, регулярно участвуя в матчах команды Театра наций.

Кроме футбола, актер занимается боксом и увлекается пленочной фотографией. В свободное время Александр предпочитает проводить время с семьей или встречаться с друзьями, среди которых много сценаристов и креативных личностей.

Интересно, что Якин не является поклонником светских мероприятий и редко появляется на публике вне работы. В интервью журналу «ОК!» он признавался, что предпочитает сыграть в футбол с друзьями, чем фотографироваться на очередной премьере.

Фильмография Александра Якина

За 25 лет актерской карьеры Александр Якин появился в более чем 15 проектах. Он начинал с небольших ролей, но постепенно перешел к главным персонажам в популярных сериалах. Вот основные работы актера:

  • «Профессия — спасатель» (2000, короткометражный)
  • «Ковчег» (2002)
  • «Повелитель луж» (2002)
  • «Парниковый эффект» (2005) — Эрнест «Немой»
  • «Клюквенные поля навсегда» (2006, короткометражный) — Вовка
  • «Герой нашего времени» (2006) — слепой мальчик-контрабандист
  • «Счастливы вместе» (2006-2013) — Рома Букин
  • «Универ» (2009, эпизод «Счастливы вместе») — Рома Букин
  • «Восьмидесятые» (2012-2016) — Ваня Смирнов
  • «Трое в Коми» (2013) — Данила, сын Марии
  • «Кот Гром и заколдованный дом» (2014) — озвучивание Кота Грома (дубляж)
  • «Физрук» (2017) — Саша, владелец бани
  • «Короче» (2019) — Толик
  • «Букины» (2023) — Рома Букин
  • «Трепачи» (2023) — Анатолий Адвокатов

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В воскресенье, 8 июня 2025 года, российскому актеру Александру Якину исполняется 35 лет. Звезда сериалов «Счастливы вместе» и «Восьмидесятые» давно перестал быть просто «тем самым Ромой Букиным», превратившись в серьезного театрального актера. За его плечами — несколько десятков ролей в кино и на сцене Театра наций, семейная жизнь и новые карьерные горизонты. Подробнее о пути актера, главных ролях и личной жизни — в материале URA.RU. Начало карьеры Александра Якина Александр Якин родился 8 июня 1990 года в подмосковном Чехове. Его детство прошло в селе Троицкое, в двадцати километрах от города. Родители Саши не имели отношения к творчеству: отец работал инженером, а мать — в местной администрации. После развода родителей мальчик остался с матерью, которая впоследствии вышла замуж за сотрудника милиции. У Александра есть сестра Оля. В шестилетнем возрасте мальчика отдали в хореографическую студию при сельском клубе, где он оказался единственным представителем мужского пола. Когда педагог уехал, и секция закрылась, Саша перешел в театральную студию того же клуба. Поначалу он посещал занятия без особого энтузиазма и даже думал бросить, однако со временем втянулся. Под руководством Игоря Лаврова, который позже стал художественным руководителем городского театра в Чехове, одиннадцатилетний Якин начал активно участвовать в театральных постановках. Первый актерский опыт юный Саша получил в 2000 году, снявшись в короткометражном фильме «Профессия — спасатель». Затем последовали эпизодические роли в фильмах «Ковчег» и «Повелитель луж» (2002 год). Настоящий прорыв произошел в 2005 году, когда режиссер Валерий Ахадов доверил пятнадцатилетнему Якину главную роль в своей драме «Парниковый эффект». Александр сыграл беспризорника Эрнеста по прозвищу «Немой», который выживает, притворяясь немым и прося милостыню в подземном переходе. От «Счастливы вместе» к «Восьмидесятым»: телевизионный успех Якина Карьера Александра Якина кардинально изменилась в 2006 году, когда его утвердили на роль Ромы Букина в ситкоме «Счастливы вместе» — российской адаптации американского сериала «Женаты... с детьми». На момент начала съемок актеру было всего 16 лет, он учился в девятом классе. Несмотря на плотный график съемок (шесть дней в неделю), Якин продолжал ответственно относиться к учебе. В перерывах между сценами он штудировал школьные предметы, а коллеги помогали ему готовиться к экзаменам. В результате в 2007 году Александр получил аттестат без троек. Роль закомплексованного, но остроумного парня из Екатеринбурга принесла молодому актеру всероссийскую известность. Персонаж Якина регулярно попадал в нелепые ситуации. Также Рома Букин пробовал свои силы в разных профессиях, включая работу в ГИБДД, и даже занимался рэпом под псевдонимом «Грандмастер Бит». Несмотря на популярность, Якин признавался, что не ощущал своей славы в полной мере из-за постоянной занятости на съемочной площадке. Единственный выходной он предпочитал проводить дома, отсыпаясь, или возвращаться в родное Троицкое, где его и так все знали. После завершения «Счастливы вместе» Александр столкнулся с проблемой «актерского клейма» — режиссеры видели в нем только Рому Букина. Спасением стал проект «Восьмидесятые», где Якин получил роль главного героя — студента Вани Смирнова. Ситком, посвященный эпохе перестройки, выходил с 2011 по 2016 год и стал второй волной популярности для актера. От экрана к сцене: путь Якина в большой театр Несмотря на успех в телевизионных проектах, Александр Якин стремился получить профессиональное актерское образование. В 2008 году, после небольшой задержки из-за плотного графика съемок, он поступил на актерский факультет ГИТИСа (РАТИ) на курс Владимира Андреева. На последнем курсе института Якин не особенно рвался на театральную сцену и спокойно воспринимал возможную перспективу сосредоточиться исключительно на кинематографе. Однако судьба распорядилась иначе: в 2012 году, после получения диплома, Александр был принят в труппу Театра наций. Его театральный дебют состоялся в роли Арлекина в постановке «Триумф любви» по комедии Пьера Карле де Мариво. Затем последовали роли в спектаклях «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира (2013 год) и «Идиот» по роману Федора Достоевского (2015 год), где Якин сыграл Парфена Рогожина. В 2016 году актер участвовал в интерактивном спектакле для детей «Осторожно, эльфы!», а в 2017 году воплотил образ Вани Кудряша в постановке «Грозагроза» по пьесе Александра Островского. Среди последних работ Якина в театре — роли в спектаклях «Страсти по Фоме» (2020 год) и «Левша» (2021 год), где он сыграл главного героя. От водителя до телеведущего: неожиданные повороты карьеры Якина Мало кто знает, что после окончания сериала «Счастливы вместе» и перед началом работы над «Восьмидесятыми» Александр Якин работал водителем в администрации своего родного города. Как признавался сам актер в в интервью «Московскому комсомольцу», эта работа помогла ему «спуститься с небес на землю» и избавиться от звездной болезни, если таковая и была. С 6 сентября 2014 года Якин начал вести детскую передачу «Идем в кино!» на телеканале «Карусель». В этой программе он знакомит юных зрителей с миром кинематографа, рассказывает о классических и современных фильмах для детей. Личная жизнь Александра Якина Личная жизнь Александра Якина всегда интересовала журналистов. Еще в подростковом возрасте, когда актер начал сниматься в «Счастливы вместе», желтая пресса приписывала ему романы с партнершами по съемочной площадке — Дарьей Сагаловой, Натальей Земцовой и Марией Цукановой-Котт. Однако Якин упорно опровергал все слухи, предпочитая не распространяться о своих отношениях. В многочисленных интервью Александр утверждал, что не планирует жениться в ближайшее время и вполне доволен холостяцкой жизнью. Тем неожиданнее для поклонников стала новость о его свадьбе, состоявшейся зимой 2015/2016 года. Избранницей актера стала его однокурсница по ГИТИСу Анна Зайцева, с которой они вместе учились, а позднее работали в одном театре. Свадьба прошла скромно и без лишней помпы. Молодые люди расписались в ЗАГСе, а затем отметили событие в ресторане в узком кругу друзей и родственников. После регистрации брака супруги продолжили работать вместе в Театре наций. Общая профессия, по словам самого Якина, помогает им лучше понимать друг друга и не создает разногласий из-за рабочего графика или затянувшихся репетиций. 15 декабря 2023 года Александр поделился радостной новостью: он стал отцом. Этим важным событием актер решил поделиться в социальных сетях, хотя обычно предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Между футболом и кино: увлечения Якина Помимо актерской карьеры, Александр Якин всегда находил время для своих увлечений. Еще в школьные годы он играл в футбол за сборную Чехова. Эту страсть к спорту он сохранил и во взрослой жизни, регулярно участвуя в матчах команды Театра наций. Кроме футбола, актер занимается боксом и увлекается пленочной фотографией. В свободное время Александр предпочитает проводить время с семьей или встречаться с друзьями, среди которых много сценаристов и креативных личностей. Интересно, что Якин не является поклонником светских мероприятий и редко появляется на публике вне работы. В интервью журналу «ОК!» он признавался, что предпочитает сыграть в футбол с друзьями, чем фотографироваться на очередной премьере. Фильмография Александра Якина За 25 лет актерской карьеры Александр Якин появился в более чем 15 проектах. Он начинал с небольших ролей, но постепенно перешел к главным персонажам в популярных сериалах. Вот основные работы актера:
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