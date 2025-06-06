Скупили все цветы: бывшую участницу «Дома-2» Кристину Белую похоронили в Челябинской области

В Челябинской области простились с Кристиной Белой (Савиной), бывшей участницей известного телешоу «Дом-2». Она скончалась в возрасте 24 лет предположительно из-за несчастного случая. В день похорон в населенном пункте скупили все цветы, об этом сообщил ее бывший возлюбленный Иван Лютый.
«Поселок, конечно, здесь небольшой. Вариантов мало, роз нет. Пришлось взять такую вот красоту. Ребята местные здесь отдыхают, все нормально у них. Розы скупили в магазинах, потому что все на могилке. Все розы на могилке Кристины», — сообщил на видео, записанном в день похорон, мужчина. Его слова привело издание StarHit.
Иван Лютый снял на видео окрестности поселения. Также он показал изысканный букет с кондитерскими изделиями, который был приготовлен для ушедшей из жизни девушки.
Ранее родственники Кристины рассказали о ее кончине в местном сообществе в соцсети. В опубликованном сообщении отмечалось: «Савина Кристина Дмитриевна — любимая дочь, сестра, внучка и племянница — ушла из жизни». Экс-участница популярного телепроекта была найдена мертвой в ванной комнате своей квартиры. Предположительно, девушка выбиралась из ванны, а конструкция обрушилась. На момент трагедии экс-участница «Дома-2» находилась в родном городе, куда приехала навестить родственников.
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