«Я выполнял журналистскую работу»: заявление редактора URA.RU Дениса Аллаярова после суда. Видео

Редактор URA.RU Денис Аллаяров выступил с последним словом после суда

06 июня 2025 в 20:24 Размер текста - 17 +

Денис Аллаяров свою вину не признает Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Редактора URA.RU Дениса Аллаярова обвиняют в передаче своему дяде «взятки» в 20 тысяч рублей Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров заявил, что выполнял свою журналистскую работу. Об этом он сказал после заседания суда, журналиста отправили под стражу на два месяца, до 4 августа включительно, передает корреспондент URA.RU. «Обвинение я не признаю. Это оговор и провокация. Я просто выполнял свою журналистскую работу, которая не была связана с нарушением закона», — заявил Аллаяров. Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за якобы передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли. Задержание Аллаярова, учитывая его статус, URA.RU считает давлением на СМИ. Все подробности — в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров заявил, что выполнял свою журналистскую работу. Об этом он сказал после заседания суда, журналиста отправили под стражу на два месяца, до 4 августа включительно, передает корреспондент URA.RU. «Обвинение я не признаю. Это оговор и провокация. Я просто выполнял свою журналистскую работу, которая не была связана с нарушением закона», — заявил Аллаяров. Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за якобы передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли. Задержание Аллаярова, учитывая его статус, URA.RU считает давлением на СМИ. Все подробности — в онлайн-трансляции.