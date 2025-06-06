Челябинский медик объяснил, почему в жару не надо есть мороженое и пить лимонад

В жаркую погоду челябинцам стоит отказаться от мороженого и лимонада. Они содержат много сахара, способствуют обезвоживанию организма и могут вызвать спазм сосудов и респираторные заболевания. Об этом сообщил главный врач областной клинической больницы №2 Максим Угнивенко в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».
«Мороженое — высококалорийный десерт содержит много жиров и сахара и не только перегружает систему пищеварения, но и охлаждает слизистую оболочку верхних дыхательных путей, приводя к спазму сосудов и возникновению респираторных заболеваний», — пояснил Угнивенко. Он также добавил, что сладкие напитки могут усилить жажду, препятствовать нормальному потоотделению и увеличить риск обезвоживания.
Врач рекомендовал восполнять жидкость в организме за счет обычной воды, чая, компотов или морса. Особую осторожность он посоветовал соблюдать людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта: гастритом, панкреатитом, холециститом.
Перед выходными и праздничными днями, когда многие отправляются на пикники, Угнивенко посоветовал отказаться от скоропортящихся продуктов: творога, сметаны, молока, колбасных изделий, салатов с майонезом, яиц и пирожных с кремом. При высоких температурах в таких продуктах быстро размножаются патогенные бактерии, что может привести к отравлению.
Как сообщало URA.RU ранее, челябинский врач Угнивенко рассказал, что побороть оксидативный стресс, который вызывает воспаления и приводит к раку, поможет движение. Он напомнил об активном образ жизни и правильном питании.
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