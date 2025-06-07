07 июня 2025
06 июня 2025

В Свердловской области предсказывают высокую пожарную опасность

Вильфанд: в Свердловской области сохранится пятый класс пожароопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Еще в восьми регионах ожидается пятый класс опасности пожаров
Еще в восьми регионах ожидается пятый класс опасности пожаров Фото:

В Свердловской области из-за жаркой погоды ожидается пятый, самый высокий класс пожарной опасности. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На Урале, в Свердловской области, сохранится пятый класс опасности», — передает слова эксперта Вильфанда ТАСС. Аналогичная ситуация наблюдается еще в восьми регионах России.

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В Свердловской области из-за жаркой погоды ожидается пятый, самый высокий класс пожарной опасности. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «На Урале, в Свердловской области, сохранится пятый класс опасности», — передает слова эксперта Вильфанда ТАСС. Аналогичная ситуация наблюдается еще в восьми регионах России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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