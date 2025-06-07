В Свердловской области предсказывают высокую пожарную опасность

Еще в восьми регионах ожидается пятый класс опасности пожаров
В Свердловской области из-за жаркой погоды ожидается пятый, самый высокий класс пожарной опасности. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На Урале, в Свердловской области, сохранится пятый класс опасности», — передает слова эксперта Вильфанда ТАСС. Аналогичная ситуация наблюдается еще в восьми регионах России.
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