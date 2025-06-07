В Нижневартовске пройдет масштабный городской фестиваль «Самотлорские ночи» — с 14 по 15 июня на стадионе «Центральный» состоится серия концертов с участием артистов из ХМАО и других регионов России. Об этом сообщили в администрации города.
«Фестиваль приближается. 14 июня, стадион „Центральный“», — сказано в сообщении мэрии. Открытие фестиваля намечено на 14:00. В этот день зрители смогут услышать выступления ансамбля русской песни «Млада» и концертного духового оркестра Югры из Ханты-Мансийска. Вечером, в 17:00, на сцену выйдет ансамбль песни и танца культурно-творческого центра «Югра-Классик», который представит программу «Дом там, где мы». Завершит первый фестивальный день эстрадный певец Николай Бурьяновский вместе с группой «Спринг» — их выступление начнется в 18:00.
На следующий день, 15 июня, программа продолжится в 15:00 концертом вокальной группы «Нью Тайм» с программой «Наступит ночь». По словам организаторов, кульминацией фестиваля станет торжественное закрытие и большой праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам», который начнется в 18:00. Финальным аккордом станет выступление вокальной группы «Премьер» из Омска — начало назначено на 19:00.
Ранее URA.RU рассказывало, что хедлайнером фестиваля «Самотлорские ночи» станет экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина. Она выступит 15 июня на церемонии закрытия.
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