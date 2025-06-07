07 июня 2025

В Екатеринбурге подростки угрожали пистолетом сверстнику, чтобы он извинился. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На видео видно, как один из нападавших направил пистолет на подростка
На видео видно, как один из нападавших направил пистолет на подростка Фото:

В Екатеринбурге подростки поставили на колени, избили и угрожали пистолетом другому подростку чтобы тот извинился перед одним из нападавших. Все это попало на видео, которое начало распространятся в соцсетях.

На школьника был направлен пистоле все время, пока он стоял на коленях и извинялся перед парнем. После подростка сначала ударили ногой, а затем начали бить кулаками. После пары ударов оператор говорит всем уходить и запись заканчивается. Есть предположение, что подросток оскорбил отца одного из напавших, поэтому он извинялся.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в отношении нападавших по статьям о хулиганстве и незаконном лишении свободы. Сейчас в рамках расследования допрашивают возможных очевидцев и родителей участников происшествия, а также выясняют степень тяжести вреда, причинённого пострадавшему.

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В Екатеринбурге подростки поставили на колени, избили и угрожали пистолетом другому подростку чтобы тот извинился перед одним из нападавших. Все это попало на видео, которое начало распространятся в соцсетях. На школьника был направлен пистоле все время, пока он стоял на коленях и извинялся перед парнем. После подростка сначала ударили ногой, а затем начали бить кулаками. После пары ударов оператор говорит всем уходить и запись заканчивается. Есть предположение, что подросток оскорбил отца одного из напавших, поэтому он извинялся. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в отношении нападавших по статьям о хулиганстве и незаконном лишении свободы. Сейчас в рамках расследования допрашивают возможных очевидцев и родителей участников происшествия, а также выясняют степень тяжести вреда, причинённого пострадавшему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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