В Екатеринбурге подростки поставили на колени, избили и угрожали пистолетом другому подростку чтобы тот извинился перед одним из нападавших. Все это попало на видео, которое начало распространятся в соцсетях.
На школьника был направлен пистоле все время, пока он стоял на коленях и извинялся перед парнем. После подростка сначала ударили ногой, а затем начали бить кулаками. После пары ударов оператор говорит всем уходить и запись заканчивается. Есть предположение, что подросток оскорбил отца одного из напавших, поэтому он извинялся.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в отношении нападавших по статьям о хулиганстве и незаконном лишении свободы. Сейчас в рамках расследования допрашивают возможных очевидцев и родителей участников происшествия, а также выясняют степень тяжести вреда, причинённого пострадавшему.
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