07 июня 2025

Тополиный пух продолжает создавать очаги возгорания в центре Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Пух при возгорании вспыхивает как горючий материал
Пух при возгорании вспыхивает как горючий материал Фото:

Из-за тополиного пуха в Челябинске периодически возникают возгорания в центре города. Вызовов сегодня много, подтвердили в пресс-службе МЧС по региону.

«Вызовов по городу сегодня много. На улице Макеева горел строительный вагончик. Открытое горение ликвидировано, без пострадавших. На Кирова, в дворовой территории горят строительные материалы в гараже. На месте силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, пострадавших нет», — отмечает пресс-служба ведомства.

В соцсетях жители периодически выкладывают фотографии дыма из разных частей города. Сегодня утром также из-за тополиного пуха едва не сгорел автосервис на улице Отрадная. Как рассказывают в МЧС, в начале загорелся мусор, затем началось тление кровли автосервиса. Возгорание удалось оперативно ликвидировать и угрозу зданию пожарные сумели отбить.

В мэрии Челябинска просят горожан соблюдать осторожность. Поджог тополиного пуха — одна из главных причин летних пожаров. И происходят они не только из-за детской шалости, но и от беспечности взрослых. Пух может стать причиной возгорания мусора, припаркованного автомобиля и даже дома, отмечает пресс-служба администрации.

Ранее из-за пуха произошел сильный пожар в гаражах в центре Челябинска. Загорелась художественная мастерская, которая находится рядом с гаражным кооперативом.

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Из-за тополиного пуха в Челябинске периодически возникают возгорания в центре города. Вызовов сегодня много, подтвердили в пресс-службе МЧС по региону. «Вызовов по городу сегодня много. На улице Макеева горел строительный вагончик. Открытое горение ликвидировано, без пострадавших. На Кирова, в дворовой территории горят строительные материалы в гараже. На месте силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, пострадавших нет», — отмечает пресс-служба ведомства. В соцсетях жители периодически выкладывают фотографии дыма из разных частей города. Сегодня утром также из-за тополиного пуха едва не сгорел автосервис на улице Отрадная. Как рассказывают в МЧС, в начале загорелся мусор, затем началось тление кровли автосервиса. Возгорание удалось оперативно ликвидировать и угрозу зданию пожарные сумели отбить. В мэрии Челябинска просят горожан соблюдать осторожность. Поджог тополиного пуха — одна из главных причин летних пожаров. И происходят они не только из-за детской шалости, но и от беспечности взрослых. Пух может стать причиной возгорания мусора, припаркованного автомобиля и даже дома, отмечает пресс-служба администрации. Ранее из-за пуха произошел сильный пожар в гаражах в центре Челябинска. Загорелась художественная мастерская, которая находится рядом с гаражным кооперативом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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