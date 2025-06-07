Тополиный пух продолжает создавать очаги возгорания в центре Челябинска

Из-за тополиного пуха в Челябинске периодически возникают возгорания в центре города. Вызовов сегодня много, подтвердили в пресс-службе МЧС по региону.
«Вызовов по городу сегодня много. На улице Макеева горел строительный вагончик. Открытое горение ликвидировано, без пострадавших. На Кирова, в дворовой территории горят строительные материалы в гараже. На месте силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, пострадавших нет», — отмечает пресс-служба ведомства.
В соцсетях жители периодически выкладывают фотографии дыма из разных частей города. Сегодня утром также из-за тополиного пуха едва не сгорел автосервис на улице Отрадная. Как рассказывают в МЧС, в начале загорелся мусор, затем началось тление кровли автосервиса. Возгорание удалось оперативно ликвидировать и угрозу зданию пожарные сумели отбить.
В мэрии Челябинска просят горожан соблюдать осторожность. Поджог тополиного пуха — одна из главных причин летних пожаров. И происходят они не только из-за детской шалости, но и от беспечности взрослых. Пух может стать причиной возгорания мусора, припаркованного автомобиля и даже дома, отмечает пресс-служба администрации.
Ранее из-за пуха произошел сильный пожар в гаражах в центре Челябинска. Загорелась художественная мастерская, которая находится рядом с гаражным кооперативом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!