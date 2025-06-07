07 июня 2025

В освобождении западной границы ДНР принимали участие челябинские танкисты

© Служба новостей «URA.RU»
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Подразделения 90-й танковой дивизии показали героизм и отвагу при освобождении ДНР
Подразделения 90-й танковой дивизии показали героизм и отвагу при освобождении ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В выходе на западную границу ДНР принимали подразделения 90-й танковой дивизии, укомплектованной преимущественно из жителей Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Губернатор Алексей Текслер гордится успехами 90-й гвардейской танковой дивизии, которая вышла на рубежи границы ДНР. Наши бойцы сейчас в авангарде и продолжают наступление. Региональные власти пристально следят за этим важнейшим успехом спецоперации», — рассказали URA.RU в пресс-службе губернатора.

90-я гвардейская танковая дивизия дислоцируется в городе Чебаркуль Челябинской области. Ее бойцы продолжают традиции легендарного Уральского добровольческого корпуса чёрных ножей Великой Отечественной войны. 

Ранее в Минобороны подтвердили, что 90-я танковая дивизия в составе группировки «Центр» вышла на западную границу ДНР. Это стало главной новостью с фронта, поскольку челябинские бойцы продолжили развивать наступление на территории Днепропетровской области.

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В выходе на западную границу ДНР принимали подразделения 90-й танковой дивизии, укомплектованной преимущественно из жителей Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Губернатор Алексей Текслер гордится успехами 90-й гвардейской танковой дивизии, которая вышла на рубежи границы ДНР. Наши бойцы сейчас в авангарде и продолжают наступление. Региональные власти пристально следят за этим важнейшим успехом спецоперации», — рассказали URA.RU в пресс-службе губернатора. 90-я гвардейская танковая дивизия дислоцируется в городе Чебаркуль Челябинской области. Ее бойцы продолжают традиции легендарного Уральского добровольческого корпуса чёрных ножей Великой Отечественной войны.  Ранее в Минобороны подтвердили, что 90-я танковая дивизия в составе группировки «Центр» вышла на западную границу ДНР. Это стало главной новостью с фронта, поскольку челябинские бойцы продолжили развивать наступление на территории Днепропетровской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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