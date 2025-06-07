В освобождении западной границы ДНР принимали участие челябинские танкисты

В выходе на западную границу ДНР принимали подразделения 90-й танковой дивизии, укомплектованной преимущественно из жителей Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.
«Губернатор Алексей Текслер гордится успехами 90-й гвардейской танковой дивизии, которая вышла на рубежи границы ДНР. Наши бойцы сейчас в авангарде и продолжают наступление. Региональные власти пристально следят за этим важнейшим успехом спецоперации», — рассказали URA.RU в пресс-службе губернатора.
90-я гвардейская танковая дивизия дислоцируется в городе Чебаркуль Челябинской области. Ее бойцы продолжают традиции легендарного Уральского добровольческого корпуса чёрных ножей Великой Отечественной войны.
Ранее в Минобороны подтвердили, что 90-я танковая дивизия в составе группировки «Центр» вышла на западную границу ДНР. Это стало главной новостью с фронта, поскольку челябинские бойцы продолжили развивать наступление на территории Днепропетровской области.
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