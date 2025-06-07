07 июня 2025

На свердловском участке «путинского автобана» образовалась большая пробка

В Свердловской области образовалась пробка на трассе Пермь — Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка растянулась на пять километров
Пробка растянулась на пять километров Фото:

На Пермском тракте с 310-го по 315-й километр вечером 8 июня образовалась пробка из-за большого потока машин. Об этом предупредили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-242 с км 310 по км 315 (МО Ревда) в направлении города Екатеринбург затруднено движение в связи с большим транспортным потоком!» — сообщили там.

Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».

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На Пермском тракте с 310-го по 315-й километр вечером 8 июня образовалась пробка из-за большого потока машин. Об этом предупредили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 с км 310 по км 315 (МО Ревда) в направлении города Екатеринбург затруднено движение в связи с большим транспортным потоком!» — сообщили там. Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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