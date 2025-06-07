На свердловском участке «путинского автобана» образовалась большая пробка

На Пермском тракте с 310-го по 315-й километр вечером 8 июня образовалась пробка из-за большого потока машин. Об этом предупредили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 с км 310 по км 315 (МО Ревда) в направлении города Екатеринбург затруднено движение в связи с большим транспортным потоком!» — сообщили там.
Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
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