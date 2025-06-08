В ХМАО из-за жары начали гореть леса

В Ханты-Мансийском автономном округе за неделю потушили 22 лесных пожара и одно ландшафтное возгорание. По данным окружного департамента недропользования и природных ресурсов, на 9 июня в регионе продолжают действовать пять очагов возгорания в Советском, Урайском и Самаровском лесничествах на общей площади 271,2 гектара.
«По данным на 9 июня, в регионе действуют пять лесных пожаров в Советском, Урайском и Самаровском лесничествах на общей площади, пройденной огнем, 271,2 га. Из них три локализованы на площади 146 га в Советском и Самаровском лесничествах», — рассказали URA.RU в ведомстве.
На месте работают 80 специалистов Авиалесоохраны и две единицы техники. Причиной пожаров, по данным Депнедр, стали сухие грозы. Ландшафтных возгораний на текущий момент не обнаружено.
Ранее URA.RU писало, что пожароопасный сезон в Югре официально начался 26 апреля. С начала сезона в округе уже ликвидировали 32 лесных пожара на площади почти 360 гектаров и 7 ландшафтных возгораний на 114,5 гектара.
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