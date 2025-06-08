08 июня 2025

Мосбиржа исключила из расчета индексов акции челябинского «Мечела»

© Служба новостей «URA.RU»
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Мосбиржа исключила акции «Мечела» из двух индексов
Мосбиржа исключила акции «Мечела» из двух индексов Фото:

Московская биржа исключила из расчета двух своих индексов акции «Мечела» из Челябинской области. Как сообщила пресс-служба торговой площадки, котировки холдинга перестанут учитывать в индексах Мосбиржи и РТС.

«Мосбиржа сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 20 июня. Из базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС будут исключены обыкновенные акции ПАО „Селигдар“ и обыкновенные акции ПАО „Мечел“», — заявили в офисе биржи.

Всего изменения коснулись девяти индексов. Изменения в методике расчета других индикаторов с «Мечелом» не связаны. При принятии решения Мосбиржа учла рекомендации Индексного комитета площадки.

В последний раз пересмотр индексов привел к исключению бумаг «Мечела» из расчета в январе. Зимой акции исключили из базы расчета индикаторов «Ответственность и открытость», «Вектор устойчивого развития» и «Вектор устойчивого развития российских эмитентов».

При подготовке материала URA.RU запросило комментарии обеих исключенных компаний. Ответы будут опубликованы при их поступлении.

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Московская биржа исключила из расчета двух своих индексов акции «Мечела» из Челябинской области. Как сообщила пресс-служба торговой площадки, котировки холдинга перестанут учитывать в индексах Мосбиржи и РТС. «Мосбиржа сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 20 июня. Из базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС будут исключены обыкновенные акции ПАО „Селигдар“ и обыкновенные акции ПАО „Мечел“», — заявили в офисе биржи. Всего изменения коснулись девяти индексов. Изменения в методике расчета других индикаторов с «Мечелом» не связаны. При принятии решения Мосбиржа учла рекомендации Индексного комитета площадки. В последний раз пересмотр индексов привел к исключению бумаг «Мечела» из расчета в январе. Зимой акции исключили из базы расчета индикаторов «Ответственность и открытость», «Вектор устойчивого развития» и «Вектор устойчивого развития российских эмитентов». При подготовке материала URA.RU запросило комментарии обеих исключенных компаний. Ответы будут опубликованы при их поступлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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