Мосбиржа исключила из расчета индексов акции челябинского «Мечела»

Московская биржа исключила из расчета двух своих индексов акции «Мечела» из Челябинской области. Как сообщила пресс-служба торговой площадки, котировки холдинга перестанут учитывать в индексах Мосбиржи и РТС.
«Мосбиржа сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 20 июня. Из базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС будут исключены обыкновенные акции ПАО „Селигдар“ и обыкновенные акции ПАО „Мечел“», — заявили в офисе биржи.
Всего изменения коснулись девяти индексов. Изменения в методике расчета других индикаторов с «Мечелом» не связаны. При принятии решения Мосбиржа учла рекомендации Индексного комитета площадки.
В последний раз пересмотр индексов привел к исключению бумаг «Мечела» из расчета в январе. Зимой акции исключили из базы расчета индикаторов «Ответственность и открытость», «Вектор устойчивого развития» и «Вектор устойчивого развития российских эмитентов».
При подготовке материала URA.RU запросило комментарии обеих исключенных компаний. Ответы будут опубликованы при их поступлении.
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