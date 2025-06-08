08 июня 2025

Мэр Челябинска Лошкин рассказал о методах борьбы против тополиного пуха

Мэр Челябинска Лошкин: предостерегите детей от баловства с тополиным пухом
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске продолжается активная борьба против тополиного пуха
В Челябинске продолжается активная борьба против тополиного пуха Фото:

Борьба с тополиным пухом позволит снизить число пожаров на территории Челябинска. Методы борьбы назвал мэр города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.

«Сейчас перед нами стоит задача обеспечить пожарную безопасность из-за количества тополиного пуха. Дал поручения по всем направлениям работы. Это не только зона ответственности МЧС, администрации и других служб. Я призываю жителей также обратить особое внимание и предостеречь детей от излишнего баловства с пухом, рассказать о последствиях таких действий», — отметил Лошкин.

Глава города уточнил, что тополиный пух при возгорании может нанести большой ущерб. Он подчеркнул, что для борьбы с пухом дорожники будут продолжать проливать проезжую часть. Кроме того, водой будут пролиты и внутриквартальные сети.

«Это комплексная задача. С руководствами садовых товариществ будем продолжать проводить инструктажи по пожарной безопасности, о недопустимости размещения открытого огня», — добавил Лошкин.

За неделю из-за возгораний тополиного пуха в садах Челябинска произошло более ста пожаров. Лошкин потребовал усилить меры пожарной безопасности.

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Борьба с тополиным пухом позволит снизить число пожаров на территории Челябинска. Методы борьбы назвал мэр города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас перед нами стоит задача обеспечить пожарную безопасность из-за количества тополиного пуха. Дал поручения по всем направлениям работы. Это не только зона ответственности МЧС, администрации и других служб. Я призываю жителей также обратить особое внимание и предостеречь детей от излишнего баловства с пухом, рассказать о последствиях таких действий», — отметил Лошкин. Глава города уточнил, что тополиный пух при возгорании может нанести большой ущерб. Он подчеркнул, что для борьбы с пухом дорожники будут продолжать проливать проезжую часть. Кроме того, водой будут пролиты и внутриквартальные сети. «Это комплексная задача. С руководствами садовых товариществ будем продолжать проводить инструктажи по пожарной безопасности, о недопустимости размещения открытого огня», — добавил Лошкин. За неделю из-за возгораний тополиного пуха в садах Челябинска произошло более ста пожаров. Лошкин потребовал усилить меры пожарной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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