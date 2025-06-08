Мэр Челябинска Лошкин рассказал о методах борьбы против тополиного пуха

Борьба с тополиным пухом позволит снизить число пожаров на территории Челябинска. Методы борьбы назвал мэр города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«Сейчас перед нами стоит задача обеспечить пожарную безопасность из-за количества тополиного пуха. Дал поручения по всем направлениям работы. Это не только зона ответственности МЧС, администрации и других служб. Я призываю жителей также обратить особое внимание и предостеречь детей от излишнего баловства с пухом, рассказать о последствиях таких действий», — отметил Лошкин.
Глава города уточнил, что тополиный пух при возгорании может нанести большой ущерб. Он подчеркнул, что для борьбы с пухом дорожники будут продолжать проливать проезжую часть. Кроме того, водой будут пролиты и внутриквартальные сети.
«Это комплексная задача. С руководствами садовых товариществ будем продолжать проводить инструктажи по пожарной безопасности, о недопустимости размещения открытого огня», — добавил Лошкин.
За неделю из-за возгораний тополиного пуха в садах Челябинска произошло более ста пожаров. Лошкин потребовал усилить меры пожарной безопасности.
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