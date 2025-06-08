08 июня 2025

Грибники из ХМАО собрали первый урожай сморчков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сезон сморчков продлится не более трех недель
Сезон сморчков продлится не более трех недель Фото:

Югорчане начали находить первые грибы в лесах. Сезон сморчков продлится не более трех недель, сообщил URA.RU один из местных грибников.

«Как и ожидалось, первые сморчки появились в начале июня, однако сезон размножения продлится не больше трех недель. Теперь ждем появления маслят и сыроежек. В Сургуте одним из урожайных мест считается лес, расположенный недалеко от „Парка за Саймой“», — поделился собеседник агентства.

Снимками урожая любители «тихой охоты» делятся в тематическом telegram-чате. «Очень вкусные грибы. Напоминают мясо», — говорит одна из подписчиц. Грибы югорчане планируют употреблять в пищу, а другие — собирают урожай на продажу. Также грибники делятся друг с другом рецептами: например, из сморчков можно приготовить омлет или суп.

Ранее URA.RU рассказывало, как не перепутать сморчки со строчками. Один из отличительных внешних признаков — шляпка. На шляпке сморчков можно заметить множество глубоких извилин, а у строчков она волнистая и бугристая.

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Югорчане начали находить первые грибы в лесах. Сезон сморчков продлится не более трех недель, сообщил URA.RU один из местных грибников. «Как и ожидалось, первые сморчки появились в начале июня, однако сезон размножения продлится не больше трех недель. Теперь ждем появления маслят и сыроежек. В Сургуте одним из урожайных мест считается лес, расположенный недалеко от „Парка за Саймой“», — поделился собеседник агентства. Снимками урожая любители «тихой охоты» делятся в тематическом telegram-чате. «Очень вкусные грибы. Напоминают мясо», — говорит одна из подписчиц. Грибы югорчане планируют употреблять в пищу, а другие — собирают урожай на продажу. Также грибники делятся друг с другом рецептами: например, из сморчков можно приготовить омлет или суп. Ранее URA.RU рассказывало, как не перепутать сморчки со строчками. Один из отличительных внешних признаков — шляпка. На шляпке сморчков можно заметить множество глубоких извилин, а у строчков она волнистая и бугристая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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