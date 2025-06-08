Югорчане начали находить первые грибы в лесах. Сезон сморчков продлится не более трех недель, сообщил URA.RU один из местных грибников.
«Как и ожидалось, первые сморчки появились в начале июня, однако сезон размножения продлится не больше трех недель. Теперь ждем появления маслят и сыроежек. В Сургуте одним из урожайных мест считается лес, расположенный недалеко от „Парка за Саймой“», — поделился собеседник агентства.
Снимками урожая любители «тихой охоты» делятся в тематическом telegram-чате. «Очень вкусные грибы. Напоминают мясо», — говорит одна из подписчиц. Грибы югорчане планируют употреблять в пищу, а другие — собирают урожай на продажу. Также грибники делятся друг с другом рецептами: например, из сморчков можно приготовить омлет или суп.
Ранее URA.RU рассказывало, как не перепутать сморчки со строчками. Один из отличительных внешних признаков — шляпка. На шляпке сморчков можно заметить множество глубоких извилин, а у строчков она волнистая и бугристая.
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