В ХМАО резко выросли зарплаты в гостиничном бизнесе

В Югре средние зарплаты в гостиничном бизнесе выросли на 56%. При полной занятости специалисты в этой сфере могут заработать более 85 тысяч рублей в месяц, сообщили URA.RU аналитики «Авито».
«Средние предлагаемые в отрасли зарплаты в ХМАО увеличились на 56% за год, достигнув 85 428 рублей в месяц при полной занятости», — следует из мониторинга сервиса. Эксперты связывают рост зарплат с подготовкой к летнему туристическому сезону и увеличением числа бронирований туров по России, что вызывает дополнительный спрос на персонал.
Самые высокие зарплаты работодатели предлагают специалистам ресторанного сервиса при гостиницах. Турагенты могут рассчитывать на среднемесячную зарплату 79 646 рублей, что на 47% превышает уровень прошлого года, а менеджеры по организации мероприятий — на 65 000 рублей в месяц (прирост составил 51%).
В список наиболее востребованных и высокооплачиваемых профессий также вошли повара (64 123 рубля, рост на 29%) и бармены (55 255 рублей). При этом эксперты отмечают, что фактический доход работников, таких как официанты и бармены, часто увеличивается за счет чаевых, особенно в премиальных заведениях и в период туристического сезона.
Ранее URA.RU сообщало, что начальники производства в ХМАО стали самыми востребованными топ-менеджерами. Самыми высокооплачиваемыми сотрудниками считаютсся коммерческие директора и IT-руководители.
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