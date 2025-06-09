Как журналист URA.RU с лодки изучила побережье красивейшего челябинского озера

Журналист URA.RU с лодки изучила побережье живописного челябинского озера

10 июня 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Еловое прекрасно в любой сезон, но летом особенно Фото: Мария Чернышова © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе Вода в челябинских озерах местами прогрелась до +21 градуса. На улице стоит жаркая погода и искупаться в озере так и тянет. Журналист URA.RU отравилась в Чебаркульский район Челябинской области, чтобы на себе проверить, комфортная ли вода для купания, или открывать сезон в начале июня еще рано. Предыстория с моторной лодкой Фанаты «Трактора» в свободное от игр время катаются на лодках Фото: Мария Чернышова © URA.RU В позапрошлом году муж купил лодку и мотор к ней. Говорит, хотел, кататься по озерам с семьей и купаться на разных пляжах, и в тех местах, до которых на машине не доехать (возле островов, например). В прошлом году мы успели прокатиться на озерах Мисяш, Чебаркуль, Кисегач и Еланчик. В этом году сезон начали с уже знакомого Чебаркуля, а на следующий день махнули на Еловое, где и открыли купальный сезон. Еловое с лодки Еловое — одно из знаменитых озер в Чебаркульском районе Челябинской области. На Еловом есть три острова. На берегах расположены санатории «Еловое», «Сосновая горка», санаторно-курортный комплекс Министерства обороны, а также несколько детских лагерей (многие из них заброшены), баз отдыха, плюс частные дома. Вид с воды на побережье открывается потрясающий! В плавание мы отправлялись с пляжа около разъезда «Кисегач». Пляж не популярный и знают про него в основном только местные. Но на удивление, там было предостаточно сапбордистов и таких же как мы желающих покататься на лодке (именно покататься, рыбачить с лодки на тот момент было нельзя из-за нереста, а мы верим в честность и ответственность южноуральцев). Сапбордисты тут на каждом шагу Фото: Мария Чернышова © URA.RU Непростой выбор пляжа Изначально мы хотели делать остановки на каждом оборудованном пляже на побережье и купаться там. Но вода оказалась слишком холодная для нашей задумки. Мы поплыли в сторону базы отдыха «Родничок». Слева от нее соседствуют несколько частных домов, у которых есть выход к озеру. Мечта! Дома есть как вполне обычные, так и дворцы. Один из домиков очень напоминал замок, рядом в воде плавал, предположительно, хозяин. На самом «Родничке» отдыхающих было предостаточно, человек десять купались в воде. От берега то и дело отъезжали сапбордисты. Надо отметить, на Еловом их очень много, в сравнении с Чебаркулем. Никто друг с другом не сталкивается, конечно, но на лодке с мотором нужно быть внимательными, чтобы ни в кого не въехать. Дом-замок на берегу озера Еловое Фото: Мария Чернышова © URA.RU На «Родничке» мы решили резко повернуть и поехать в противоположную сторону, где, по данным карты, находится санаторий «Урал». Там на пляже отдыхающих было мало, и никто не купался. Дети, которые сидели на берегу и забегали в воду, не в счет. Мы припарковались справа от пляжа, вышли на берег, сняли жилеты, намочили ноги и… муж и двое детей наотрез отказались купаться. Пришлось идти одной. Сначала вода казалась более-менее теплой, но чем дальше, тем становилось холоднее. Заходить приходилось постепенно, чтобы организм привыкал. Невольно я подумала, что +21 градуса тут, конечно, нету. После пяти-семи минут торга с самой собою наступила стадии принятия, и я опустилась в воду и поплыла. Когда вода комфортной температуры, достаточно нескольких секунд, чтобы согреться и плыть. Но здесь согреться я никак не могла. В итоге поплыла в сторону берега, вышла из воды и вот тут почувствовала, как приятно горит тело. На следующий день утром я проснулась с признаками простуды и герпесом на губах. Открывать купальный сезон 8 июня в Челябинской области все-таки еще рано. Маршрут к сожалению, записался не весь Фото: Мария Чернышова © URA.RU Послесловие На санатории я вспомнила, что забыла включить смарт-часы, чтобы записать наш маршрут движения. Поэтому маршрут, который я прикрепляю, не похож на круг. Дальше мы поплыли в сторону санатория «Сосновая горка». Тут нам на встречу попались еще пара десятков сапбордистов, один даже на водной электрической доске для серфинга (стоит больше 300 тысяч рублей). Около санатория мы проехали между двумя островами и выехали возле понтонов, которые раньше принадлежали детским лагеря. Увидели, что осталось от лагерей «Медик» и имени Володи Дубинина. Тоскливое зрелище, но в этом и есть весь интерес поездок по озерам на лодке. На лодке там тоже можно припарковаться, но стоит ли купаться, вопрос открытый. Рыбачить из-за нереста нельзя, но поиграть в рыбака и покидать веревку никто не запрещал Фото: Мария Чернышова © URA.RU Разрешите обратиться… Если вы знаете, на каких озерах еще классно плавать на лодке, готовы поделиться локацией и указать, где можно близко подъехать к воде, чтобы не нести далеко лодку и мотор не себе, делитесь со мной. В ответ обещаю рассказать о своем путешествии, а вас упомянуть как автора идеи! Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вода в челябинских озерах местами прогрелась до +21 градуса. На улице стоит жаркая погода и искупаться в озере так и тянет. Журналист URA.RU отравилась в Чебаркульский район Челябинской области, чтобы на себе проверить, комфортная ли вода для купания, или открывать сезон в начале июня еще рано. В позапрошлом году муж купил лодку и мотор к ней. Говорит, хотел, кататься по озерам с семьей и купаться на разных пляжах, и в тех местах, до которых на машине не доехать (возле островов, например). В прошлом году мы успели прокатиться на озерах Мисяш, Чебаркуль, Кисегач и Еланчик. В этом году сезон начали с уже знакомого Чебаркуля, а на следующий день махнули на Еловое, где и открыли купальный сезон. Еловое — одно из знаменитых озер в Чебаркульском районе Челябинской области. На Еловом есть три острова. На берегах расположены санатории «Еловое», «Сосновая горка», санаторно-курортный комплекс Министерства обороны, а также несколько детских лагерей (многие из них заброшены), баз отдыха, плюс частные дома. Вид с воды на побережье открывается потрясающий! В плавание мы отправлялись с пляжа около разъезда «Кисегач». Пляж не популярный и знают про него в основном только местные. Но на удивление, там было предостаточно сапбордистов и таких же как мы желающих покататься на лодке (именно покататься, рыбачить с лодки на тот момент было нельзя из-за нереста, а мы верим в честность и ответственность южноуральцев). Изначально мы хотели делать остановки на каждом оборудованном пляже на побережье и купаться там. Но вода оказалась слишком холодная для нашей задумки. Мы поплыли в сторону базы отдыха «Родничок». Слева от нее соседствуют несколько частных домов, у которых есть выход к озеру. Мечта! Дома есть как вполне обычные, так и дворцы. Один из домиков очень напоминал замок, рядом в воде плавал, предположительно, хозяин. На самом «Родничке» отдыхающих было предостаточно, человек десять купались в воде. От берега то и дело отъезжали сапбордисты. Надо отметить, на Еловом их очень много, в сравнении с Чебаркулем. Никто друг с другом не сталкивается, конечно, но на лодке с мотором нужно быть внимательными, чтобы ни в кого не въехать. На «Родничке» мы решили резко повернуть и поехать в противоположную сторону, где, по данным карты, находится санаторий «Урал». Там на пляже отдыхающих было мало, и никто не купался. Дети, которые сидели на берегу и забегали в воду, не в счет. Мы припарковались справа от пляжа, вышли на берег, сняли жилеты, намочили ноги и… муж и двое детей наотрез отказались купаться. Пришлось идти одной. Сначала вода казалась более-менее теплой, но чем дальше, тем становилось холоднее. Заходить приходилось постепенно, чтобы организм привыкал. Невольно я подумала, что +21 градуса тут, конечно, нету. После пяти-семи минут торга с самой собою наступила стадии принятия, и я опустилась в воду и поплыла. Когда вода комфортной температуры, достаточно нескольких секунд, чтобы согреться и плыть. Но здесь согреться я никак не могла. В итоге поплыла в сторону берега, вышла из воды и вот тут почувствовала, как приятно горит тело. На следующий день утром я проснулась с признаками простуды и герпесом на губах. Открывать купальный сезон 8 июня в Челябинской области все-таки еще рано. На санатории я вспомнила, что забыла включить смарт-часы, чтобы записать наш маршрут движения. Поэтому маршрут, который я прикрепляю, не похож на круг. Дальше мы поплыли в сторону санатория «Сосновая горка». Тут нам на встречу попались еще пара десятков сапбордистов, один даже на водной электрической доске для серфинга (стоит больше 300 тысяч рублей). Около санатория мы проехали между двумя островами и выехали возле понтонов, которые раньше принадлежали детским лагеря. Увидели, что осталось от лагерей «Медик» и имени Володи Дубинина. Тоскливое зрелище, но в этом и есть весь интерес поездок по озерам на лодке. На лодке там тоже можно припарковаться, но стоит ли купаться, вопрос открытый. Если вы знаете, на каких озерах еще классно плавать на лодке, готовы поделиться локацией и указать, где можно близко подъехать к воде, чтобы не нести далеко лодку и мотор не себе, делитесь со мной. В ответ обещаю рассказать о своем путешествии, а вас упомянуть как автора идеи!