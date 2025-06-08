08 июня 2025
07 июня 2025

Вода в озерах Челябинской области прогрелась до +21 градуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода на озерах за выходные стала теплее еще на градус
Вода на озерах за выходные стала теплее еще на градус Фото:

Вода в озерах и реках Челябинской области прогрелась до +21 градуса. Об этом сообщила пресс-служба регионального Гидрометеоцентра. 

«Температура воды на водоемах Челябинской области 9 июня [составляет] от +17 до +21 градуса», — говорится в сообщении в telegram-канале Гидрометеоцентра региона. За выходные вода в некоторых местах стала теплее в среднем еще на один градус. 

По данным на 3 июня, вода в озерах и реках Челябинской области прогревалась от 16,6 до +20 градусов. Речь шла про озера Тургояк, Кундравы, Чебаркуль и Аргаяш, а также реки Ай, Урал, Миасс.

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Вода в озерах и реках Челябинской области прогрелась до +21 градуса. Об этом сообщила пресс-служба регионального Гидрометеоцентра.  «Температура воды на водоемах Челябинской области 9 июня [составляет] от +17 до +21 градуса», — говорится в сообщении в telegram-канале Гидрометеоцентра региона. За выходные вода в некоторых местах стала теплее в среднем еще на один градус.  По данным на 3 июня, вода в озерах и реках Челябинской области прогревалась от 16,6 до +20 градусов. Речь шла про озера Тургояк, Кундравы, Чебаркуль и Аргаяш, а также реки Ай, Урал, Миасс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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