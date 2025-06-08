Вода в озерах Челябинской области прогрелась до +21 градуса

Вода в озерах и реках Челябинской области прогрелась до +21 градуса. Об этом сообщила пресс-служба регионального Гидрометеоцентра.
«Температура воды на водоемах Челябинской области 9 июня [составляет] от +17 до +21 градуса», — говорится в сообщении в telegram-канале Гидрометеоцентра региона. За выходные вода в некоторых местах стала теплее в среднем еще на один градус.
По данным на 3 июня, вода в озерах и реках Челябинской области прогревалась от 16,6 до +20 градусов. Речь шла про озера Тургояк, Кундравы, Чебаркуль и Аргаяш, а также реки Ай, Урал, Миасс.
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