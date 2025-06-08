В Нижневартовске за долги отключат холодную воду в частных домах

В Нижневартовске (ХМАО) свыше трех десятков частных домов останутся без холодной воды из-за коммунальных долгов. Некоторые абоненты не платят за водоснабжение свыше четырех лет.
«Под ограничение подачи холодной воды попадают 32 дома. У некоторых сумма долгов превышает 72 тысячи рублей, а срок просрочки достигает четырех с половиной лет», — сообщили в пресс-службе «Нижневартовских коммунальных системы».
В компании пояснили, что процедура отключения проводится в строгом соответствии с действующим законодательством. Собственникам направлены официальные уведомления о необходимости погасить задолженность. В течение 20 дней с момента получения письма они могут урегулировать вопрос. Если в этот срок должник не выходит на связь и не предпринимает мер по оплате, специалисты НКС выезжают на объект, производят отключение воды и устанавливают пломб.
Для восстановления подачи воды абоненту потребуется не только полностью рассчитаться по долгам. Предстоит оплатить начисленные пени, государственную пошлину, а также услуги по повторному подключению.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске без удобств остались жители нескольких квартир. Коммунальщики перекрыли канализацию из-за долгов, которые собственники не оплачивали годами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!