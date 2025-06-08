08 июня 2025

В Нижневартовске за долги отключат холодную воду в частных домах

© Служба новостей «URA.RU»
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Должникам Нижневартовска отключают холодную воду
Должникам Нижневартовска отключают холодную воду Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) свыше трех десятков частных домов останутся без холодной воды из-за коммунальных долгов. Некоторые абоненты не платят за водоснабжение свыше четырех лет.

«Под ограничение подачи холодной воды попадают 32 дома. У некоторых сумма долгов превышает 72 тысячи рублей, а срок просрочки достигает четырех с половиной лет», — сообщили в пресс-службе «Нижневартовских коммунальных системы».

В компании пояснили, что процедура отключения проводится в строгом соответствии с действующим законодательством. Собственникам направлены официальные уведомления о необходимости погасить задолженность. В течение 20 дней с момента получения письма они могут урегулировать вопрос. Если в этот срок должник не выходит на связь и не предпринимает мер по оплате, специалисты НКС выезжают на объект, производят отключение воды и устанавливают пломб.

Для восстановления подачи воды абоненту потребуется не только полностью рассчитаться по долгам. Предстоит оплатить начисленные пени, государственную пошлину, а также услуги по повторному подключению.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске без удобств остались жители нескольких квартир. Коммунальщики перекрыли канализацию из-за долгов, которые собственники не оплачивали годами.

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В Нижневартовске (ХМАО) свыше трех десятков частных домов останутся без холодной воды из-за коммунальных долгов. Некоторые абоненты не платят за водоснабжение свыше четырех лет. «Под ограничение подачи холодной воды попадают 32 дома. У некоторых сумма долгов превышает 72 тысячи рублей, а срок просрочки достигает четырех с половиной лет», — сообщили в пресс-службе «Нижневартовских коммунальных системы». В компании пояснили, что процедура отключения проводится в строгом соответствии с действующим законодательством. Собственникам направлены официальные уведомления о необходимости погасить задолженность. В течение 20 дней с момента получения письма они могут урегулировать вопрос. Если в этот срок должник не выходит на связь и не предпринимает мер по оплате, специалисты НКС выезжают на объект, производят отключение воды и устанавливают пломб. Для восстановления подачи воды абоненту потребуется не только полностью рассчитаться по долгам. Предстоит оплатить начисленные пени, государственную пошлину, а также услуги по повторному подключению. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске без удобств остались жители нескольких квартир. Коммунальщики перекрыли канализацию из-за долгов, которые собственники не оплачивали годами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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