Силовики раскрыли, как свердловчанка в ковбойской шляпе похитила девочку

В Асбесте (Свердловская область) 40-летняя женщина похитила шестилетнюю девочку с детской площадки, предложив ей покататься на роликах. После катания она купила ребенку мороженое и увела к себе в квартиру, которую впоследствии силовики брали штурмом. На женщину завели уголовное дело, рассказали URA.RU правоохранители.
«Когда девочка гуляла на улице, подозреваемая подошла к ней и предложила покататься на роликовых коньках. Ребенок согласился. После катания женщина купила девочке в магазине мороженое, а затем они вдвоем на автобусе отправились по месту жительства подозреваемой, где малолетняя некоторое время находилась», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Следователи завели на местную жительницу уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего). Сейчас они проводят расследование, в ходе которого подозреваемую отправят на судмедэкспертизу.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, женщина состоит на психиатрическом учете. «В розыске подозреваемой гражданки и девочки было задействовано 62 сотрудника полиции», — пояснил полковник Горелых. На родителей малышки завели административное дело за то, что оставили ее без надлежащего присмотра.
Инцидент случился 7 июня. Пропажу ребенка обнаружили родители, которые оставили ребенка погулять возле дома. Через несколько часов силовики узнали, в какой квартире находится девочка. Дверь в ней никто не открывал, поэтому было принято решение о штурме. С ребенком все хорошо, ей предстоит работа с психологами.
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