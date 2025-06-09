Рейтинг пермского губернатора Махонина бьет рекорды

Рейтинг пермского губернатора Махонина на старте компании составляет 87%

09 июня 2025 в 17:00 Размер текста - 17 +

Дмитрия Махонина поддерживают почти все пермяки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Власти Прикамья провели соцопрос на старте кампании по выборам губернатора Пермского края. Прогнозируемая явка составляет 68%. Из этих людей, которые планируют принять участие в голосовании, 87% поддерживают главу региона Дмитрия Махонина, рассказали URA.RU источники в политэлитах. «Это рекордные цифры. На памяти — ни у одного кандидата в губернаторы не было такой поддержки», — говорят инсайдеры. Дмитрий Махонин будет баллотироваться от «Единой России». Он уже признан победителем партийных праймериз. На втором месте по популярности идет ЛДПР (и, соответственно, кандидат от партии, имя которого пока официально не объявлено), на третьем — КПРФ. В пресс-службе администрации губернатора на момент публикации не ответили на запрос агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в выборах губернатора примут участие не меньше пяти кандидатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Прикамья провели соцопрос на старте кампании по выборам губернатора Пермского края. Прогнозируемая явка составляет 68%. Из этих людей, которые планируют принять участие в голосовании, 87% поддерживают главу региона Дмитрия Махонина, рассказали URA.RU источники в политэлитах. «Это рекордные цифры. На памяти — ни у одного кандидата в губернаторы не было такой поддержки», — говорят инсайдеры. Дмитрий Махонин будет баллотироваться от «Единой России». Он уже признан победителем партийных праймериз. На втором месте по популярности идет ЛДПР (и, соответственно, кандидат от партии, имя которого пока официально не объявлено), на третьем — КПРФ. В пресс-службе администрации губернатора на момент публикации не ответили на запрос агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в выборах губернатора примут участие не меньше пяти кандидатов.