Рейтинг пермского губернатора Махонина бьет рекорды

Рейтинг пермского губернатора Махонина на старте компании составляет 87%
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Махонин завершил важный этап предвыборной кампании. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрия Махонина поддерживают почти все пермяки Фото:

Власти Прикамья провели соцопрос на старте кампании по выборам губернатора Пермского края. Прогнозируемая явка составляет 68%. Из этих людей, которые планируют принять участие в голосовании, 87% поддерживают главу региона Дмитрия Махонина, рассказали URA.RU источники в политэлитах.

«Это рекордные цифры. На памяти — ни у одного кандидата в губернаторы не было такой поддержки», — говорят инсайдеры.

Дмитрий Махонин будет баллотироваться от «Единой России». Он уже признан победителем партийных праймериз. На втором месте по популярности идет ЛДПР (и, соответственно, кандидат от партии, имя которого пока официально не объявлено), на третьем — КПРФ. В пресс-службе администрации губернатора на момент публикации не ответили на запрос агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в выборах губернатора примут участие не меньше пяти кандидатов.

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Власти Прикамья провели соцопрос на старте кампании по выборам губернатора Пермского края. Прогнозируемая явка составляет 68%. Из этих людей, которые планируют принять участие в голосовании, 87% поддерживают главу региона Дмитрия Махонина, рассказали URA.RU источники в политэлитах. «Это рекордные цифры. На памяти — ни у одного кандидата в губернаторы не было такой поддержки», — говорят инсайдеры. Дмитрий Махонин будет баллотироваться от «Единой России». Он уже признан победителем партийных праймериз. На втором месте по популярности идет ЛДПР (и, соответственно, кандидат от партии, имя которого пока официально не объявлено), на третьем — КПРФ. В пресс-службе администрации губернатора на момент публикации не ответили на запрос агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в выборах губернатора примут участие не меньше пяти кандидатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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