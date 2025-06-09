Экс-владельцы «Макфы» продолжат получать лишь прожиточный минимум

В Челябинском областном суде 9 июня состоялось заседание, на котором оспаривалось определение Центрального райсуда о наложении обеспечительных мер в отношении бывших владельцев национализированной «Макфы». Ответчики и их адвокаты просили отменить наложенные ограничения, прокуратура — отменить ослабление обеспечительных мер. Как сообщил URA.RU адвокат Вячеслав Плахотнюк, суд не стал ничего менять из последнего определения.
«Первым предметом для обжалования были жалобы ответчиков на обеспечительные меры, которые принял суд в свое время. Второй, так сказать, кейс, который сегодня рассматривался, это представление прокурора на определение того же самого суда о частичной отмене этих мер, снижении, так сказать, уровня их строгости», — заявил Плахотнюк.
Адвокат объяснил, что обеспечительные меры были наложены в рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры РФ к бывшим владельцам холдинга на сумму около 20 млрд рублей. Сначала суд арестовал все счета и имущество ответчиков. После же им дали послабление, предоставив возможность пользоваться деньгами на счетах в пределах прожиточного минимума (в Челябинской области с 1 января 2025 года величина прожиточного минимума на душу населения составляет 16 314 рублей — прим. URA.RU).
«Прокуратура полагала, что „врагам народа“ и прожиточный минимум не положен. Но суд сегодня вынес решение оставить в силе и обеспечительные меры, и их частичное ослабление. То есть, правовая ситуация сохранилась», — подвел итог заседания Плахотнюк.
Счета экс-владельцев холдинга были арестованы в рамках иска, в котором надзорное ведомство просило суд взыскать дивиденды и прибыль за 20 лет. Этот доход, как указано в документе, имеет коррупционное происхождение. Суд удовлетворил этот иск. Жалоба на решение будет рассматриваться 16 июня.
«Макфа» перешла под контроль государства 8 мая 2024 года. Оспорить решение в апелляции у адвокатов не получилось. Юристы продолжают борьбу за активы холдинга.
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