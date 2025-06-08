08 июня 2025

В свердловский департамент молодежной политики официально назначен директор

© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Протасов окончил Уральский государственный экономический университет
Денис Протасов окончил Уральский государственный экономический университет Фото:

Департамент молодежной политики Свердловской области возглавил бывший профильный замминистра Денис Протасов. Об этом рассказали в департаменте информполитики. Эту структуру чиновник курировал в статусе и.о. с момента ее возрождения в регионе.

«Подписан указ о назначении директором департамента молодежной политики Свердловской области Дениса Протасова. Он приступит к исполнению обязанностей с 11 июня», — пояснили в ДИПе.

Департамент выделили в отдельную структуру в ноябре 2024-го. Позже Протасова поставили во главе структуры. Одновременно он был замминистра образования и молодежной политики региона, которым проработал более двух лет.

Структуру упразднили в конце 2018 года. Этому предшествовал скандал с экс-главой департамента Ольгой Глацких — олимпийской чемпионкой, которая на встрече со школьниками заявила: «У молодежи почему-то складывается такое понимание, что государство вам все должно… Но оно не просило вас рожать». После упразднения департамента вопросами молодежной политики занималось министерство образования.

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Департамент молодежной политики Свердловской области возглавил бывший профильный замминистра Денис Протасов. Об этом рассказали в департаменте информполитики. Эту структуру чиновник курировал в статусе и.о. с момента ее возрождения в регионе. «Подписан указ о назначении директором департамента молодежной политики Свердловской области Дениса Протасова. Он приступит к исполнению обязанностей с 11 июня», — пояснили в ДИПе. Департамент выделили в отдельную структуру в ноябре 2024-го. Позже Протасова поставили во главе структуры. Одновременно он был замминистра образования и молодежной политики региона, которым проработал более двух лет. Структуру упразднили в конце 2018 года. Этому предшествовал скандал с экс-главой департамента Ольгой Глацких — олимпийской чемпионкой, которая на встрече со школьниками заявила: «У молодежи почему-то складывается такое понимание, что государство вам все должно… Но оно не просило вас рожать». После упразднения департамента вопросами молодежной политики занималось министерство образования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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