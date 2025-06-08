В свердловский департамент молодежной политики официально назначен директор

Департамент молодежной политики Свердловской области возглавил бывший профильный замминистра Денис Протасов. Об этом рассказали в департаменте информполитики. Эту структуру чиновник курировал в статусе и.о. с момента ее возрождения в регионе.
«Подписан указ о назначении директором департамента молодежной политики Свердловской области Дениса Протасова. Он приступит к исполнению обязанностей с 11 июня», — пояснили в ДИПе.
Департамент выделили в отдельную структуру в ноябре 2024-го. Позже Протасова поставили во главе структуры. Одновременно он был замминистра образования и молодежной политики региона, которым проработал более двух лет.
Структуру упразднили в конце 2018 года. Этому предшествовал скандал с экс-главой департамента Ольгой Глацких — олимпийской чемпионкой, которая на встрече со школьниками заявила: «У молодежи почему-то складывается такое понимание, что государство вам все должно… Но оно не просило вас рожать». После упразднения департамента вопросами молодежной политики занималось министерство образования.
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