Защита редактора URA.RU Аллаярова, отправленного в СИЗО, подала апелляцию

Защита редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова подала апелляционную жалобу в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказала его адвокат Анастасия Харисанова.
«Защита просит более мягкую меру пресечения», — пояснила адвокат. Жалобу рассмотрит Свердловский областной суд.
Денис Аллаяров был задержан 5 июня по обвинению в даче взятки должностному лицу. Он стал жертвой оговора со стороны своего дяди Андрея Карпова — по версии следствия, Денис якобы передал 20 тысяч рублей своему родственнику-полицейскому за получение информации криминального характера.
6 июня Ленинский райсуд отправил Дениса в СИЗО на два месяца, при этом Карпов получил в тот же день домашний арест. Поддержать Дениса пришли многие его коллеги и знакомые, заседание (и не только) широко освещали и СМИ. Решение судья озвучила лишь спустя два с половиной часа — сначала была задержка, потом она уходила в совещательную комнату.
Журналист свою вину отрицает. Позиция агентства и адвокатов такова: обвинения связаны с профессиональной деятельностью Дениса как руководителя региональной редакции. Он обладал обширной базой источников, которую накопил за долгие годы работы журналистом, зачастую задавал неудобные вопросы и поднимал резонансные темы.
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