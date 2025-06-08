08 июня 2025

Защита редактора URA.RU Аллаярова, отправленного в СИЗО, подала апелляцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Дениса Аллаярова отправили в СИЗО 6 июня
Дениса Аллаярова отправили в СИЗО 6 июня Фото:
новость из сюжета
Редактора URA.RU Дениса Аллаярова отправили в СИЗО из-за «взятки» своему дяде в 20 тысяч рублей

Защита редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова подала апелляционную жалобу в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказала его адвокат Анастасия Харисанова.

«Защита просит более мягкую меру пресечения», — пояснила адвокат. Жалобу рассмотрит Свердловский областной суд.

Денис Аллаяров был задержан 5 июня по обвинению в даче взятки должностному лицу. Он стал жертвой оговора со стороны своего дяди Андрея Карпова — по версии следствия, Денис якобы передал 20 тысяч рублей своему родственнику-полицейскому за получение информации криминального характера.

6 июня Ленинский райсуд отправил Дениса в СИЗО на два месяца, при этом Карпов получил в тот же день домашний арест. Поддержать Дениса пришли многие его коллеги и знакомые, заседание (и не только) широко освещали и СМИ. Решение судья озвучила лишь спустя два с половиной часа — сначала была задержка, потом она уходила в совещательную комнату.

Журналист свою вину отрицает. Позиция агентства и адвокатов такова: обвинения связаны с профессиональной деятельностью Дениса как руководителя региональной редакции. Он обладал обширной базой источников, которую накопил за долгие годы работы журналистом, зачастую задавал неудобные вопросы и поднимал резонансные темы. 

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Защита редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова подала апелляционную жалобу в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказала его адвокат Анастасия Харисанова. « Защита просит более мягкую меру пресечения» , — пояснила адвокат. Жалобу рассмотрит Свердловский областной суд. Денис Аллаяров был задержан 5 июня по обвинению в даче взятки должностному лицу. Он стал жертвой оговора со стороны своего дяди Андрея Карпова — по версии следствия, Денис якобы передал 20 тысяч рублей своему родственнику-полицейскому за получение информации криминального характера. 6 июня Ленинский райсуд отправил Дениса в СИЗО на два месяца, при этом Карпов получил в тот же день домашний арест. Поддержать Дениса пришли многие его коллеги и знакомые, заседание (и не только) широко освещали и СМИ. Решение судья озвучила лишь спустя два с половиной часа — сначала была задержка, потом она уходила в совещательную комнату. Журналист свою вину отрицает. Позиция агентства и адвокатов такова: обвинения связаны с профессиональной деятельностью Дениса как руководителя региональной редакции. Он обладал обширной базой источников, которую накопил за долгие годы работы журналистом, зачастую задавал неудобные вопросы и поднимал резонансные темы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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