В ХМАО раскрыли картель на торгах по нацпроектам почти на миллиард рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сговор при госзакупках на сумму почти миллиард рублей. В сговоре участвовали шесть компаний, три из которых зарегистрированы в ХМАО. Они заранее договорились между собой, как будут распределять контракты, чтобы не конкурировать на торгах, сообщило Управление ФАС по ХМАО на официальном сайте.
«ФАС выявила картель на сумму 963 млн рублей. Служба признала шесть компаний нарушившими антимонопольное законодательство: они заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 38 закупочных процедурах, проведенных в период с 2017 по 2022 год», — пояснили в ведомстве.
В нарушении закона уличили компании «Вавилон», «Новэко», «Квадрат», «Виват», «Экосервис» и «Фрегат». Среди них есть и югорские организации: «Вавилон» зарегистрирован в Ханты-Мансийске, «Новэко» и «Виват» также действуют в Югре.
Компании участвовали в торгах на территории ХМАО, ЯНАО и Республики Марий Эл. Они выигрывали контракты на строительство и ремонт, благоустройство, дезинфекцию, вывоз отходов, а также поставку необходимых товаров. Часть закупок проводилась в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасность дорожного движения».
Ранее URA.RU писало, что ФАС обнаружила в ХМАО признаки картельного сговора во время торгов по национальным проектам. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!