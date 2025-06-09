Член «ЕР» из Челябинска Казаков считает участие в СВО важным достижением

Участие в специальной военной операции стало возможностью проявить себя. Об этом рассказал член Центрального местного отделения партии «Единая Россия», глава Центра по адаптивным видам спорта Александр Казаков.
«Я думаю, что отстаивание интересов нашей страны, ну и сегодня участие в специальной военной операции — это самая главная победа для меня», — поделился руководитель во время открытия обучающего проекта «Курс Победителя». Казаков принимает в нем участие.
Казаков проходил службу в пограничных войсках, а также принимал участие в боевых действиях в Афганистане, за что был удостоен ряда наград. По завершении службы в горячих точках он поступил в институт физической культуры, однако впоследствии сменил направление подготовки и выбрал более востребованную специальность — юриспруденцию. В течение многих лет Казаков занимал различные должности в государственных органах, работал судебным приставом и заместителем министра спорта.
С началом специальной военной операции он неоднократно выезжал на передовую, доставляя гуманитарную помощь, а позднее отправился на линию фронта, где занимался обучением военнослужащих управлению беспилотными летательными аппаратами. После завершения участия в спецоперации Казаков возвратился в Челябинск, где возглавил Центр адаптивных видов спорта.
Ранее Александр Казаков подчеркивал, что развитие адаптивного спорта в Челябинской области играет ключевую роль в реабилитации участников специальной военной операции. На форуме «Равные возможности» он отмечал необходимость комплексного подхода, включающего создание доступной инфраструктуры и взаимодействие специалистов для полноценной реализации партпроекта «Единая страна — доступная среда».
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