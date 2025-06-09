Семью свердловского бойца оставили без выплат за его гибель на СВО

Семья участника спецоперации на Украине из Талицкого района (Свердловская область) осталась без страховых выплат после его смерти из-за серьезного заболевания на фронте. Родным долго не могли определить, какие выплаты им положены, а какие — нет, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.
«Спустя семь месяцев после его похорон ответственные органы не могут определиться, какие выплаты положены им, а какие — нет. Как следствие, к тому моменту родным не выплатили ни копейки. Даже компенсацию за погребение», — написал депутат в своем telegram-канале.
По словам Иванова, несмотря на болезнь, военнослужащий достойно выполнял боевые задачи на передовой. При жизни был награжден медалью «За отвагу», а посмертно — Орденом Мужества.
К делу подключилась военная прокуратура ЦВО, в ходе проверки которой были обнаружены нарушения. Через некоторое время родным перечислили страховые выплаты, оформили и вручили удостоверения членов семьи умершего ветерана боевых действий. Вскоре они получат остальные положенные средства.
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