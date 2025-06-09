09 июня 2025

Семью свердловского бойца оставили без выплат за его гибель на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Солдат скончался на фронте из-за серьезной болезни (архивное фото)
Солдат скончался на фронте из-за серьезной болезни (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Семья участника спецоперации на Украине из Талицкого района (Свердловская область) осталась без страховых выплат после его смерти из-за серьезного заболевания на фронте. Родным долго не могли определить, какие выплаты им положены, а какие — нет, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

«Спустя семь месяцев после его похорон ответственные органы не могут определиться, какие выплаты положены им, а какие — нет. Как следствие, к тому моменту родным не выплатили ни копейки. Даже компенсацию за погребение», — написал депутат в своем telegram-канале.

По словам Иванова, несмотря на болезнь, военнослужащий достойно выполнял боевые задачи на передовой. При жизни был награжден медалью «За отвагу», а посмертно — Орденом Мужества.

К делу подключилась военная прокуратура ЦВО, в ходе проверки которой были обнаружены нарушения. Через некоторое время родным перечислили страховые выплаты, оформили и вручили удостоверения членов семьи умершего ветерана боевых действий. Вскоре они получат остальные положенные средства.

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Семья участника спецоперации на Украине из Талицкого района (Свердловская область) осталась без страховых выплат после его смерти из-за серьезного заболевания на фронте. Родным долго не могли определить, какие выплаты им положены, а какие — нет, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. «Спустя семь месяцев после его похорон ответственные органы не могут определиться, какие выплаты положены им, а какие — нет. Как следствие, к тому моменту родным не выплатили ни копейки. Даже компенсацию за погребение», — написал депутат в своем telegram-канале. По словам Иванова, несмотря на болезнь, военнослужащий достойно выполнял боевые задачи на передовой. При жизни был награжден медалью «За отвагу», а посмертно — Орденом Мужества. К делу подключилась военная прокуратура ЦВО, в ходе проверки которой были обнаружены нарушения. Через некоторое время родным перечислили страховые выплаты, оформили и вручили удостоверения членов семьи умершего ветерана боевых действий. Вскоре они получат остальные положенные средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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