Новый мэр Пыть-Яха начал зачистку команды предшественника

Первый заместитель мэра Пыть-Яха (ХМАО) Олег Иревлин написал заявление об уходе. Триггером стал скандал с приютом для бездомных животных, где на выходных был обнаружен могильник с десятками трупов собак. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города.
«Иревлин по функционалу отвечает за это направление и не должен был допустить такое злостное нарушение норм. Но во время ЧП он словно самоустранился от ситуации. Делегированная им подчиненная не смогла внятно ответить на вопросы силовиков. Накопились к нему и другие вопросы по блоку ЖКХ, так что отставка была прогнозируемой», — сообщил инсайдер.
Иревлин в разговоре с журналистом агентства подтвердил, что написал заявление об увольнении с 11 июня. «Это мое личное решение. Пока о трудоустройстве не думаю, съезжу в отпуск вместе с семьей», — заявил чиновник. Оперативно получить комментарий главы города Сергея Елишева не удалось, он не ответил на телефонный звонок.
Ранее URA.RU писало, что Елишев посетил с проверкой благотворительный приют для животных «Ушастик, живи». В ходе визита совместно с представителями зоозащитных организаций он выявил место захоронения останков собак. Там были обнаружены трупы 65 животных.
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