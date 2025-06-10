На челябинском оборонном заводе сменился директор

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Завод «Полет» возглавил Дмитрий Брейгин
Завод «Полет» возглавил Дмитрий Брейгин Фото:

На оборонном радиозаводе «Полет» Челябинске сменился гендиректор. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, исполнять обязанности руководителя начал Дмитрий Брейгин.

«И.о. гендиректора АО „ЧРЗ „Полет“ назначен Дмитрий Брейгин. Дмитрий Александрович будет совмещать руководство двумя промышленными предприятиями Челябинска: ЧРЗ „Полет“ и НИИИТ-РК имени А.М. Брейгина“, — заявили URA.RU на заводе.

Прежний гендиректор Алексей Науменко перешел на другую руководящую работу. Он руководил предприятием с 1 апреля 2024 года.

«Челябинский радиозавод „Полет“, как и НИИИТ-РК, исторически является флагманом российской радиотехнической отрасли. В советское время эти предприятия входили в состав производственного объединения „Полет“. А потому, уверен, что и сегодня обмен опытом между предприятиями позволит наращивать объемы производства изделий для обеспечения безопасности воздушного сообщения»,— заявил URA.RU Брейгин.

«Полет» выпускает выпускает радиолокационное и радионавигационное оборудование. К декабрю 2024 годах создал радиолокационную защиту от атаки беспилотников на основе комплекса обнаружения и подавления беспилотников «Сфера». Разработку высоко оценили в войсках. 

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На оборонном радиозаводе «Полет» Челябинске сменился гендиректор. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, исполнять обязанности руководителя начал Дмитрий Брейгин. «И.о. гендиректора АО „ЧРЗ „Полет“ назначен Дмитрий Брейгин. Дмитрий Александрович будет совмещать руководство двумя промышленными предприятиями Челябинска: ЧРЗ „Полет“ и НИИИТ-РК имени А.М. Брейгина“, — заявили URA.RU на заводе. Прежний гендиректор Алексей Науменко перешел на другую руководящую работу. Он руководил предприятием с 1 апреля 2024 года. «Челябинский радиозавод „Полет“, как и НИИИТ-РК, исторически является флагманом российской радиотехнической отрасли. В советское время эти предприятия входили в состав производственного объединения „Полет“. А потому, уверен, что и сегодня обмен опытом между предприятиями позволит наращивать объемы производства изделий для обеспечения безопасности воздушного сообщения»,— заявил URA.RU Брейгин. «Полет» выпускает выпускает радиолокационное и радионавигационное оборудование. К декабрю 2024 годах создал радиолокационную защиту от атаки беспилотников на основе комплекса обнаружения и подавления беспилотников «Сфера». Разработку высоко оценили в войсках. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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