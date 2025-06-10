На челябинском оборонном заводе сменился директор

На оборонном радиозаводе «Полет» Челябинске сменился гендиректор. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, исполнять обязанности руководителя начал Дмитрий Брейгин.
«И.о. гендиректора АО „ЧРЗ „Полет“ назначен Дмитрий Брейгин. Дмитрий Александрович будет совмещать руководство двумя промышленными предприятиями Челябинска: ЧРЗ „Полет“ и НИИИТ-РК имени А.М. Брейгина“, — заявили URA.RU на заводе.
Прежний гендиректор Алексей Науменко перешел на другую руководящую работу. Он руководил предприятием с 1 апреля 2024 года.
«Челябинский радиозавод „Полет“, как и НИИИТ-РК, исторически является флагманом российской радиотехнической отрасли. В советское время эти предприятия входили в состав производственного объединения „Полет“. А потому, уверен, что и сегодня обмен опытом между предприятиями позволит наращивать объемы производства изделий для обеспечения безопасности воздушного сообщения»,— заявил URA.RU Брейгин.
«Полет» выпускает выпускает радиолокационное и радионавигационное оборудование. К декабрю 2024 годах создал радиолокационную защиту от атаки беспилотников на основе комплекса обнаружения и подавления беспилотников «Сфера». Разработку высоко оценили в войсках.
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